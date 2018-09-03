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蔡英文輔選 讚姚文智面對批評勇敢改變

發稿時間：2018/09/03 21:06

最新更新：2018/09/03 21:06

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（中央社記者呂欣憓台北3日電）總統蔡英文今天為民進黨台北市長參選人姚文智輔選。蔡英文說，姚文智可以誠實面對批評，認真思考自己不足的地方，然後勇敢做出改變，相信大家都感覺到姚文智表現越來越好。

7月中全代會後，民主進步黨全黨啟動輔選腳步，兼任民進黨主席的總統蔡英文8月到各縣市授旗，9月啟動各縣市舉行百工百業挺改革系列活動，全台灣再巡迴一次。

百工百業挺改革活動今晚在台北市國際會議中心登場，蔡英文在晚間近8時和姚文智一同進場，熱情的支持者不斷和蔡英文以及姚文智握手，現場氣氛熱烈。

蔡英文致詞表示，她這幾天和全國各地百工百業、各大社團的好朋友見面，就是希望把所有支持改革、支持建設的好朋友，集結起來，一起為台灣的未來打拚。

蔡英文細數上任兩年多來政府的政績，很多過去長期沒有做的事情，民進黨政府一件一件完成了，台灣所需要的建設，政府也從預算規劃，一項一項加快腳步來做。

她強調，台灣的進步就發生在大家生活當中，包括推動經濟創新，為台灣增加更大的產業發展動力；面對人口結構的老化，加速推動長照2.0，幫忙照顧長輩，也減輕年輕世代的負擔；傾全力讓年輕人有比較福利的一條路，在都會地區推動社會住宅，成立「住都中心」專門做公辦都更和社會住宅。

蔡英文特別提到讓她很有感觸的一件事，就是民進黨政府終於帶領台灣，走出低薪的代名詞22K，這兩年多來，三次調整基本工資，這個決定非常有歷史意義，因為這個決定，台灣終於可以告別22K年代，繼續往前走。

蔡英文說，當台灣往前走的時候，首都台北市也要加快腳步往前衝，這時候，最需要一個有遠見，認真推動產業發展，也照顧市民需求的市長。姚文智，就是最適合的人選。

她提到，最近姚文智跟她說需要強化團隊的陣容，現在，很多黨內有經驗、有能力的幹部，已經各就各位，到姚文智的團隊幫忙，全黨上下一心，不分派系、不分你我來打贏選戰，「我相信大家都有感覺到，姚文智最近的表現越來越好。」

蔡英文也說，近來，很多人都跟她說，大家都看見姚文智的誠懇，姚文智可以誠實面對批評，認真思考自己不足的地方，然後勇敢做出改變，「他的進步，我們都看到了，大家給他鼓勵好不好。」

蔡英文指出，姚文智不在政治口水上浪費時間，而是發揮在高雄、台北各服務10年的經驗，用心規劃出首都的願景，而且轉換成實際的政策主張；姚文智向政委唐鳳請益，正在仔細規劃，推動台北成為「新創孵蛋器」的具體做法，希望5+2產業的發展，能夠讓台灣跟上科技創新的趨勢，成為年輕朋友實現夢想的城市。

蔡英文最後表示，「當然，我們是民進黨，我們沒有個人英雄主義」，民進黨要用合作無間的團隊打贏選戰，在台北市爭取重新執政的機會，她要拜託大家「議員一票，文智一票。文智一票，議員一票」。她希望支持者讓民進黨議員全壘打，組成最強的團隊，共同挺姚文智，讓姚文智可以順利推動改革，創造首都榮耀。（編輯：謝佳珍）1070903

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