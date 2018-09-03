是否提高黃金時段節目自製率 賴揆指示儘速研議

（中央社記者顧荃台北3日電）行政院長賴清德今天表示，為厚植文化國力，是否提高黃金時段的電視節目本國自製率，以及公營媒體是否減少委外製作，由文化部儘速研議。



現行「無線電視事業播送本國自製節目管理辦法」與「衛星頻道節目供應事業播送本國節目管理辦法」規定，無線電視台在每晚8時到10時的「黃金時段」，戲劇節目本國自製比率不得低於同類型節目50%；在衛星頻道部分在每天晚間指定時段播出的兒童、戲劇、綜藝和電影等4類型節目，本國自製比率不得低於25%。



賴清德下午主持文化會報，會中政務委員張景森建議，在晚間黃金時段內，應提高本國電視節目自製率，才能創造本國市場，讓製播人才與演藝人員有基本需求，他也建議「黃金時段」的定義應再加以擴大；民間委員、導演魏德聖則建議公營媒體應減少委外製作。賴清德皆指示文化部儘速研商解決。



行政院晚間發布新聞稿，賴清德在會中表示，108年度中央政府總預算案中，文化部預算數額達新台幣202.83億元，首度突破200億元，較107年增加24.49億元，成長13.7%，且文化部主管預算占中央政府歲出總額首次超過1%，顯示政府重視與支持文化事務。



賴清德要求各部會盤點經管文化資產狀況，為妥善應用政府資產，中央各機關如有增置或租賃廳舍需求，應優先考慮利用國有非公用文化資產或財產。另由文化部研議精進文化資產的指定及登錄規定，儘量明確相關標準。



賴清德說，建構文化內容產業生態系，有助提升文化內容應用，帶動產業發展，文化部應積極溝通，爭取「文化內容策進院設置條例」草案，早日完成立法。



賴清德表示，未來文化內容策進院成立後，請國發會國發基金管理委員會、金管會、經濟部及科技部等相關部會，共同參與文策院董事會決策；通傳會與文化部共同針對傳播法制、國內市場秩序、國際整體戰略等方面研商與討論；通傳會、經濟部與文化部共同討論訂定文化保留原則，以兼顧國際經貿自由及台灣文化經濟規模的對等性，以強化本國文化傳播權，打造多元國際通路。（編輯：楊玫寧）1070903