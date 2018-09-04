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總統感謝6歲時李智凱 選擇堅持讓世界看見台灣

發稿時間：2018/09/04 12:11

最新更新：2018/09/04 12:35

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體操選手李智凱（左一）拿下2018年亞運鞍馬金牌，總統蔡英文4日謝謝6歲時的李智凱，「因為他的堅持，讓世界看見台灣」。（中央社記者鄭傑文攝　107年9月4日）體操選手李智凱（左一）拿下2018年亞運鞍馬金牌，總統蔡英文4日謝謝6歲時的李智凱，「因為他的堅持，讓世界看見台灣」。（中央社記者鄭傑文攝　107年9月4日）

（中央社記者呂欣憓台北4日電）李智凱拿下2018年亞運鞍馬金牌，總統蔡英文今天謝謝6歲時的李智凱，「因為他的堅持，讓世界看見台灣」。總統也謝謝每一位選手的堅持，辛苦付出之後的成果，一定更珍貴。

2018雅加達巨港亞運落幕，中華代表團拿下17金、19銀與31銅，是史上次佳成績。蔡總統今早在總統府內接見代表團選手。

總統致詞時感謝所有為國爭光的選手，「我們現在看到的榮耀，其實都來自背後無數苦練的汗水，跟孤單的淚水」。總統並分享一個故事，希望讓大家知道，選手養成的過程，有多麼不簡單。

總統說，10幾年前，有一位6歲的小男孩，選擇了體操，小男孩跟著教練一起苦練、苦練、再苦練，別人練一次，他就練10次，練習的時候他比誰都認真，也要忍受孤單跟寂寞，國中的孩子上課之餘，可能在交朋友、出去玩，但是他上課之後的活動，就是練習。

總統說，這條路很難走，經常也會有挫敗，但是小男孩繼續苦練、繼續堅持，「在一個訪問中看到，他說要謝謝6歲的自己選擇了體操，我也要謝謝6歲的他，因為他的堅持，讓世界看見台灣」。總統說，這位是誰，她想大家都知道，就是「菜市仔凱」鞍馬金牌李智凱。

代表選手致詞的李智凱說，今天這面獎牌不是靠一個人就能完成，是受到很多人幫助才能完成這面金牌，站在受人注目的亞運比賽場上，代表中華隊跟世界各地選手競爭，因為有大家幫忙，才有今天這塊金牌。

李智凱說，不管是體育署、奧會、協會、國訓中心、教練們的支持鼓勵，或各位選手支持陪伴，才有今天的他，大家支持是他重要精神支柱，他會繼續努力。

接著致詞的空手道金牌選手文姿云說，總統提到選手的需求就是總統的要求，這段話真的讓她很感動，這次大家能有好的表現，除了國家、體育署、國訓中心、醫療團隊、教練團強大後盾支持之外，「還有最努力的我們自己，如果我們不夠堅持勇敢，如果我們不夠堅強，就算有最好資源也沒辦法造就今天的我們」。

文姿云說，比賽就是這樣，幾家歡樂幾家愁，贏了不需自滿、輸了不需氣餒，訓練很累、過程很苦、但夢想很清楚，她要把掌聲獻給所有參賽選手。

總統最後致贈特別為亞運選手製作、上頭寫有「國家因你而偉大」的運動毛巾，以及刻有每個選手名字的水晶裝飾品給所有代表團成員，代表團也回贈總統此次亞運的吉祥物公仔還有選手的簽名布條。（編輯：林興盟）1070904

延伸閱讀》李智凱亞運寫歷史 上萬次練習為完美落地

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