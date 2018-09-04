民團擬在紐約為台灣入聯發聲 外交部：感謝

台灣聯合國協進會成員4日在立法院舉辦「2018推動台灣入聯宣達團」國際記者會，共同呼口號，宣示加入聯合國的決心。中央社記者徐肇昌攝 107年9月4日

（中央社記者王承中台北4日電）台灣聯合國協進會將號召千人在聯合國前舉辦台灣入聯活動，外交部主任秘書李光章今天說，政府已針對入聯推案展開部署尋求國際支持，對民團自發性的活動，外交部表達感謝。



第73屆聯合國大會將在18日召開，台灣聯合國協進會今天上午在立法院召開記者會，台灣聯合國協進會理事長蔡明憲表示，協進會至2003年創立至今，連續15年組團到聯合國外宣達台灣入聯，今年將在聯合國大樓前哈瑪紹廣場舉辦超過千人的宣達活動，讓國際社會聽見台灣人的聲音。



蔡明憲說，他也撰寫一封說明為什麼台灣要加入聯合國的英文公開信，並在昨天寄給新任聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres），以及193個會員國駐聯合國的大使及代表，協進會也製作中、英、德、法等4種語言的文宣，表達台灣入聯的決心。



與會的李光章表示，今年政府針對加入聯合國推案的核心訴求分別是，呼籲聯合國確保台灣人民跟他國人民享有同等的權利，聯合國不應剝奪台灣人民及媒體到聯合國參訪、採訪的基本權益，希望聯合國尊重台灣人民參與聯合國永續發展目標相關會議機制跟活動。



他說，過去這段時間，政府已經根據推案計劃展開部署，尋求國際社會理念相近國家的支持，期盼透過正面訴求，促使國際社會認同台灣加入聯合國。開拓台灣國際空間是大家共同的期盼，對於台灣聯合國協進會自發性赴美向國際傳達台灣人民參與聯合國的心聲，外交部表達誠摯感謝。（編輯：張良知）1070904