力抗愛家公投 平權公投2案遞交近百萬連署

婚姻平權公投2案4日分別遞交第二階段50萬、40萬份連署書到中選會，平權公投小組上午召開記者會，感謝全體志工和連署人的努力。中央社記者吳家昇攝 107年9月4日

（中央社記者劉麗榮台北4日電）婚姻平權公投2案今天分別遞交第二階段50萬、40萬份連署書到中選會，同志運動先驅祁家威到場聲援指出，反同團體的公投題目似是而非，11月24日決戰時刻希望大家出來投票。



力抗下一代幸福聯盟提出的3案愛家公投，挺同團體則發起民法婚姻章保障同性婚姻、性別平等教育公投。婚姻平權公投推動小組召集人苗博雅上午表示，兩案分別蒐集55萬份、45萬份連署書，但因來不及造冊，最後遞交中選會的份數為50萬份和40萬份。



也是同性婚姻釋憲案聲請人的祁家威上午出席記者會指出，這次同志團體是被迫應戰，他第一天就連署，並表示還有22萬因反同社會的歧視而自殺的人沒有連署，「如果他們在，他們也會連署。」



祁家威說，反同公投的題目似是而非，是包著糖衣的毒藥，蓋下同意票會傷害同志人權，據他了解，很多反同公投的連署是不情願的，11月24日決戰時刻，希望大家站出來，「讓他們（反同團體）知道自己是錯誤的。」



苗博雅說，2案連署達到百萬份，代表不分職業、性別、性傾向的百萬公民站出來，奇蹟似在37天內完成連署，感謝全體志工和連署人的努力，呼籲「一人拉十人」，加入平權催票部隊，投票當天衝破500萬票。



民主進步黨立委段宜康、時代力量立委黃國昌等人都到場聲援。黃國昌說，讓每一對相愛的人可以追求幸福，本來就是憲法賦予大家的權利，一年多前，大法官已清楚宣布這是台灣社會的憲政價值，但立委欠缺足夠道德勇氣，一直拖延，遲不肯把同志的憲法人權還給同志，今天才必須透過公投，督促立委應做好自己的職責。



大法官釋字第748號解釋文指出，民法第4編親屬第2章婚姻規定，未使相同性別二人，得為經營共同生活目的，成立具親密性及排他性的永久結合關係，於此範圍內，與憲法保障人民婚姻自由及人民平等權意旨有違。有關機關應於解釋公布日（民國106年5月24日）起2年內，依解釋意旨完成相關法律修正或制定。



中選會截至今天上午，已受理9個公投案的第二階段連署書，7案已完成點收作業，送交戶政機關查對。



根據公投法有關提案、連署及通過門檻，如以第14任總統副總統選舉人總數1878萬2991人計算，提案門檻為1879人、連署門檻為28萬1745人，投票結果有效同意票多於不同意票，且有效同意票達投票權人總額1/4以上者，即為通過。（編輯：張均懋）1070904





婚姻平權公投2案4日遞交連署書到中選會，平權公投小組上午召開記者會，同志運動先驅祁家威（前）也到場聲援，細數捍衛婚姻平權的艱難。中央社記者吳家昇攝 107年9月4日