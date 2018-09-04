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藍批公投提案遭刁難 綠委：從嚴查核有必要

發稿時間：2018/09/04 14:11

最新更新：2018/09/04 14:11

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（中央社記者王承中台北4日電）中選會清點公投連署書發現疑似偽造情事，國民黨立院黨團書記長曾銘宗今天說，為降低對選舉的殺傷力刁難國民黨公投案；民進黨立院黨團書記長鄭運鵬說，有必要嚴審排除假民意。

中選會3日發布新聞稿指出，近日初步清點全國性公民投票案連署人名冊，發現有大量抄寫，疑似偽造情事。大量抄寫破壞公投民主的公平性，為確保公投案連署的真實性，依法查對有其必要，偽造連署的刑事告發，將待戶政機關回報後，由中選會統一處理。

中國國民黨立法院黨團書記長曾銘宗、首席副書記長吳志揚今天在立法院召開記者會。曾銘宗表示，中選會主委陳英鈐根本就是蔡政府的政治打手，刁難、抹黑國民黨的公投案，想方設法降低三案在年底選舉對民進黨造成的殺傷力。中選會多年來建立的中立性、獨立性，已被蔡政府糟蹋得蕩然無存。

吳志揚表示，2007年民進黨發起的討黨產連署，就曾經發生這樣的情況，而當時中選會的做法，只是將違規的連署剔除而已，如今卻誇張到要抓人以刑事罪法辦。

民主進步黨立法院黨團書記長鄭運鵬表示，公投是台灣民眾創制複決權的行使，效力甚至可能高於行政立法權的決議，中選會對於各階段連署書從嚴審查，排除假民意、假個資是絕對合法必要的查核。

鄭運鵬呼籲，國民黨以合法程序提出公投議題，甚至計算如何綁住大選，民進黨沒有意見，但若連署有大量偽造就必須接受輿論和法律的約束，國民黨應該先內部查核這種不當行為。（編輯：張良知）1070904

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