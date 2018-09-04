蘇嘉全：政府會致力讓選手參加國際賽事

（中央社記者劉冠廷台北4日電）外界憂東奧台灣正名公投活動影響選手資格，立法院長蘇嘉全今天說，這是未知問題，政府會致力讓所有選手參加國際賽事。東奧正名小組再度強調，申請改名通過與否，不影響參賽。



東京奧運正名公投3日上午遞交52萬餘份連署書到中選會，提案領銜人紀政表示，公投任務還沒有完成，呼籲大家在11月24日投票能衝破1/4門檻。



蘇嘉全今天在立法院接見這次在亞運賽場獲得佳績的中華代表團，他在會前受訪時，有媒體問到，正名公投是否會影響到東奧的資格，若選手因此無法參賽是否會感到可惜；蘇嘉全說，這是一個未知的問題，政府會致力於讓所有的選手，都有機會參加國際的各項賽事。



中華棒球協會理事長辜仲諒也隨亞運棒球隊到立法院，面對東奧正名的議題是否支持，他則說，當然一路支持，但雖然想支持，總是會碰到一些困難，如果這些困難與政治有關，那就很難能處理。



面對東奧正名議題，台北市長柯文哲昨天在市議會備詢時說，中國方面一定會有反制手法，最差的情況是東京奧運台灣不能參加。對此，正名小組今天在進擊的台灣隊臉書粉絲頁表示，尊重柯文哲對東奧正名不表態的立場，但也請柯文哲能夠尊重他們，不要跟著統媒一起散布錯誤資訊、誤導民眾。



進擊的台灣隊臉書粉絲頁強調，不管公投最後是通過或是不通過，東奧正名最差的情況是繼續使用中國台北，不是不能參賽。面對中國無理打壓，期待台灣所有的政治領袖以行動團結台灣，一致對抗中國的霸凌，而不是幫中國一起恐嚇台灣人。（編輯：張均懋）1070904