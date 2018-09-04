洪孟楷批蔡總統不唱國歌 民進黨要求道歉

（中央社記者呂欣憓台北4日電）國民黨發言人洪孟楷批評總統蔡英文秋祭不唱國歌「還當什麼總統」，民進黨今天表示，洪孟楷發表這種無知的言論，根本是惡意污衊國家元首，嚴正要求國民黨及洪孟楷立刻道歉。



蔡總統昨天出席忠烈祠秋祭，多家媒體報導，除了國安會秘書長李大維以外，蔡總統和多位政府官員都沒唱國歌。民主進步黨發言人何孟樺今天在「國民黨惡意污衊國家元首」記者會中表示，根據正式儀節，春、秋兩祭典禮的儀程一向都是「奏國歌」，與國慶、就職等典禮「唱國歌」不同，只要查證，都能得到正確資訊。



何孟樺表示，中國國民黨發言人洪孟楷在臉書發文批評，蔡總統在軍人節秋祭未唱國歌，還當什麼中華民國總統？何孟樺反問，洪孟楷知道前總統馬英九擔任總統期間，秋祭也沒唱國歌嗎？怎麼那時不見國民黨批評，照這樣的邏輯，馬英九是不是也不尊重國旗、國歌，沒資格擔任總統？



何孟樺表示，洪孟楷身為國民黨發言人，發表這種無知的言論，根本惡意污衊國家元首，民進黨嚴正要求國民黨以及洪孟楷立刻道歉。



何孟樺並指出，有反年改團體以及中國時報以片段擷取影像，抹黑蔡總統出席秋祭典禮時「吐口水」，但影像會說話，根據完整影像，總統在典禮期間嚴謹肅穆，這是特定團體、媒體的惡意扭曲、造謠，刻意擷取總統抿嘴畫面，假稱總統的動作是吐口水，實際上總統活動全程並未開口，何來吐口水？



何孟樺強調，選舉將近，假新聞、造謠抹黑的訊息層出不窮，民進黨嚴正譴責，並呼籲各界停止造謠、抹黑的行為。（編輯：李信寬）1070904