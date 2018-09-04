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林俊佑辦私案監院彈劾 2員警違失情節較輕

發稿時間：2018/09/04 16:23

最新更新：2018/09/04 16:23

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（中央社記者劉麗榮台北4日電）監察委員蔡崇義等人調查花蓮地檢署檢察官林俊佑辦「私案」，藉職權質問孩童，並強逼園方交出監視畫面，違失情節重大，提案彈劾通過，兩名受指揮員警則還不至於到彈劾程度。

監委蔡崇義、楊芳玲、楊芳婉下午召開記者會說明彈劾案指出，全案經詳細勘驗幼兒園錄影、錄音內容，比對3名涉案檢警的供述、園方的證詞，並約詢3名涉案檢警且勘驗幼兒園現場錄影、錄音檔案後，認為林俊佑違失情節事證明確，明顯違反檢察官倫理規範第5條檢察官應謹言慎行及公務員服務法相關規定，監委一致通過彈劾。

蔡崇義指出，林俊佑6月間兩度指揮員警陪同前往幼兒園，員警邱東正原建議林與孩子的母親前往較為妥適，林俊佑並未接受。6月21日那天林帶著邱東正，在未經園方同意即進入2樓小班教室，拿著名單向檢方問案一樣，開始問女兒是受誰欺負，現場孩童被一一點名，林俊佑多半質問的是自己女兒，哭的也只有他女兒。

監委調查，林俊佑語帶威嚇對老師說，是不是準備來地檢署、準備進監獄，沒關係那就這樣辦；第二次林俊佑再度要求員警林峴民、邱東正一同前往幼兒園，要拷貝園方的監視畫面，但園長以侵犯肖像權為由，希望林俊佑正式報案後，循正式管道來申請。

監委說，林俊佑與園方爭論長達2小時，要求園方說明肖像權的法律依據為何，指控園方不給監視畫面就是包庇，席間兩名員警數次到外頭抽菸，回來發現還在吵。

楊芳玲指出，兩名員警雖在林俊佑指揮下進到幼兒園，但並未助長林的聲勢，對孩童也沒有不恰當行為，主要還是林俊佑本人，從行政責任來看，兩員警的違失程度還沒達到被彈劾的地步。

林俊佑接受監察院詢問時，坦承「當初一時衝動做了很不恰當的事情」，也對員警受到處分感到抱歉，「如果重來絕對不會再找他們一起去」。

林俊佑涉及刑事責任部分已經花蓮地檢署提起公訴，目前停職中，僅領有新台幣1.6萬餘元。監委指出，彈劾通過後，全案將移請司法院職務法庭審理，職務法庭判定前，仍可繼續領，後續得視職務法庭審理結果而定。

至於調度司法警察條例是否修正，監委表示，這非監察院職權，調查期間有詢問刑事警察局、法務部意見，警方希望廢止，法務部認為宜修不宜廢，不過，雙方都同意在法律未修改前，盡量在實務上合作。

「小孩是無辜的」，蔡崇義說，後續將就檢察官合格實授考評、幼兒身心發展影響評估及輔導等問題，進行完整調查，調查報告下個月經委員會通過後提出。（編輯：林沂鋒）1070904

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