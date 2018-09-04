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國民黨：馬英九秋祭唱國歌 愛國的展現

發稿時間：2018/09/04 16:39

最新更新：2018/09/04 16:39

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（中央社記者謝佳珍台北4日電）中國國民黨發言人洪孟楷今天表示，秋祭儀程雖然寫「奏國歌」，但總統當然可以唱國歌；時任總統馬英九2014、2015年參與忠烈祠秋祭，都開口大唱國歌，這就是愛國的展現。

總統蔡英文昨天出席忠烈祠秋祭，多家媒體報導，除了國安會秘書長李大維以外，蔡總統和多位政府官員都沒唱國歌。

民主進步黨發言人何孟樺指出，根據正式儀節，春、秋兩祭典禮的儀程一向都是「奏國歌」，洪孟楷批評蔡總統秋祭不唱國歌「還當什麼總統」，惡意污衊國家元首，何孟樺反問，洪孟楷知道馬英九擔任總統期間，秋祭也沒唱國歌嗎？

洪孟楷下午對此召開記者會表示，開口唱國歌，本就是愛國心的展現，民進黨表示「奏國歌」就不能唱，那昨天開口唱國歌的李大維、三軍部隊、遺族家屬，難道都要被民進黨譴責嗎？即便儀程寫「奏國歌」，總統當然可以唱自己國家的國歌。

洪孟楷在記者會播放新聞影片指出，從新聞畫面可以看見，2014、2015年，時任總統馬英九與時任副總統吳敦義及五院院長等人，參與忠烈祠秋祭，都開口大唱國歌，這就是愛國的展現。

他認為，究竟「奏國歌」時能不能唱國歌，其實只要認同、支持中華民國，都可以一起大聲唱，民進黨應該做好功課再批評。（編輯：林沂鋒）1070904

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