蘇嘉全：台瓜兄弟邦誼 推動兩國國會聯誼會

來台訪問的瓜地馬拉國會議長阿爾蘇（左）4日會見立法院長蘇嘉全（右）時說，台瓜是「真正的兄弟邦誼」。蘇嘉全表示，樂見推動促成台瓜國會聯誼會，盼與瓜國持續合作共享成果價值。（立法院提供）中央社記者范正祥傳真 107年9月4日

（中央社記者范正祥台北4日電）來台訪問的瓜地馬拉國會議長阿爾蘇今天會見立法院長蘇嘉全時說，台瓜是「真正的兄弟邦誼」。蘇嘉全表示，樂見推動促成台瓜國會聯誼會，盼與瓜國持續合作共享成果價值。



阿爾蘇（Alvaro Enrique Arzu Escobar）伉儷、議員波拉斯（Juan Jose Porras Castillo）伉儷一行，由中華民國外交部常務次長劉德立等人陪同至立法院會見蘇嘉全。包括民主進步黨籍立法委員邱志偉、葉宜津、陳曼麗，立法院秘書長林志嘉，以及瓜國駐台大使亞谷華（Olga Maria Aguja Zuniga）等人也陪同出席。



蘇嘉全致詞時表示，之前就聽聞瓜地馬拉新任國會議長今年才33歲，不但年輕，且學、經歷都非常優秀，今天見面果然名不虛傳。



他也提及，瓜地馬拉前議長塔拉西納2016年來台時曾參觀立法院議場。當時塔拉西納在了解中華民國國會頻道設備後，就對議事直播系統極有興趣，表示回國後也要推動瓜國國會直播，立法院也全力協助。去年中華民國總統蔡英文前往瓜地馬拉國會演說時，就是利用這套新建的直播系統，向瓜國全國放送。



蘇嘉全表示，台瓜兩國國會交流，就是為彼此互相學習，看哪些地方可以互補加強。他期盼未來可以與阿爾蘇強化彼此聯繫，讓雙方國會制度更加完善。



談及瓜地馬拉與台灣友好關係，蘇嘉全特別感謝阿爾蘇，今年5月在瓜地馬拉國會通過支持台灣參與世界衛生大會的決議，為台灣執言。



蘇嘉全歡迎阿爾蘇率團訪台，他表示，證明了台瓜友誼堅固，可以永遠維持下去。



蘇嘉全也提到，台灣是一個美麗的地方，不論環境及人民都足以吸引全球各地訪客來台觀光。另外，台灣在科技、農業以及醫療產業等方面，也同樣得到全世界的肯定。未來台灣也會持續與瓜國合作，與好友共享台灣的成果與價值。



阿爾蘇表示，台瓜之間存有長達85年的邦誼關係，兩國不論是順逆境都互相扶持，是真正的兄弟邦誼。



他說，台瓜雙邊合作項目深且廣泛，瓜國國會頻道直播即為合作項目之一，直至今日都還在運作中，對國會運作有很大的幫助，更是全國電視頻道中畫面最好的。



同行到訪的波拉斯則是提出想法，他希望立法院與瓜國國會都能夠成立台灣與瓜地馬拉國會友好協會，透過這個專屬於彼此的協會促進雙方良好溝通。他指出，過去瓜國就曾與以色列建立相似的友好協會。



對此，蘇嘉全回應，樂見波拉斯所作提議，他會努力推動，同時也請阿爾蘇返國後，促成台瓜國會友好協會的成立，讓兩國國會能夠常常聯繫。（編輯：林沂鋒）1070904