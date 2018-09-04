台留學生居留證遭改中國 外交部：續洽挪威更正

（中央社記者侯姿瑩台北4日電）在挪威的台灣留學生不滿居留證的國籍被改成中國，在網路平台集資準備控告挪威政府。外交部今天表示，對學生團體維護國家尊嚴的努力表達感佩，外館也持續進洽挪威政府要求更正。



一群在挪威的台灣留學生，不滿居留證的國籍被改成中國，8月起在網路平台集資準備控告挪威政府。如今他們已達成第一階段的募款目標，最快10月底就會提出訴訟。



對此，外交部發言人李憲章表示，台灣留學生在挪威擬透過訴訟方式爭取台灣正名，對於學生團體基於愛國情懷，在國際間積極維護國家尊嚴、地位所做的努力，外交部表達感佩。



他說，學生團體在集資網站募款順利，顯示國人對於在國際間積極維護國家主權的高度共識與期待。外交部透過兼轄挪威的駐瑞典代表處持續進洽挪威政府以正確方式標示台灣，同時，與此案當事人及相關團體保持聯繫，在可能範圍內提供必要協助，雙方溝通情形良好。



駐挪威代表處去年9月底起暫停運作，挪威相關業務由駐瑞典代表處兼轄。



李憲章進一步表示，面對中國蠻橫打壓與霸凌作為，外交部責無旁貸，必須在各種國際場域爭取台灣正名，以捍衛國家尊嚴與人民利益。民主自由是台灣與國際社會共享的價值，期盼各國政府基於人權理念、平等精神，「正面回應我方爭取台灣主體認同的訴求」。



「在挪台灣人國籍正名運動」發起人Joseph表示，在挪威讀書和工作的台灣人，從2010年開始，居留證上的國籍被改成中國，代表處向挪威政府反映卻沒有下文，讓許多台灣留學生感到憤怒，因此決定團結起來向挪威政府表達不滿態度。



Joseph表示，自從諾貝爾和平獎2010年頒獎給中國異議人士劉曉波以來，挪威政府就不敢與台灣走太近，怕再次得罪中國。8月起跑、9月底截止的集資活動，一個多月來已募得新台幣200多萬元，超過第一階段所需的122萬元，按照規劃最快10月底就可提出訴訟。



Joseph指出，這個運動目的是向國際社會凸顯台灣的主體性，即使敗訴，他們打算一路上訴到歐洲人權法院，目標是讓勝訴的判決在歐洲成為代表性判例。（編輯：林沂鋒）1070904