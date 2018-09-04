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爭取加入CPTPP 外交部編千萬預算遊說

發稿時間：2018/09/04 19:31

最新更新：2018/09/04 19:31

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（中央社記者王承中、侯姿瑩台北4日電）外交部明年編列千萬預算遊說加入CPTPP。外交部發言人李憲章今天說，台灣極需加入CPTPP以確保經濟安全，為爭取會員國支持台灣加入，責成外館進洽各會員國各界人士。

總統蔡英文今天也表示，各國限制貿易措施，對全球貿易帶來不確定，政府將秉持「追求最大化自由貿易」的立場，持續推動加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等區域經濟整合，積極爭取參加第二輪談判。

根據外交部送達立法院的108年度預算指出，有關國際合作及經濟事務的部分編列新台幣1億4447萬3000元，其中編列1500萬元，委託CPTPP成員國當地智庫、公關公司規劃協助台灣加入CPTPP。

外交部發言人李憲章告訴中央社記者，CPTPP涉及亞太地區新貿易規則，為區域經貿整合的新里程碑，各會員國積極作業以達成今年底前至少6國批准的門檻，預計於明年初生效。台灣為亞太區域內重要的經貿成員，對外經貿依存度高，極需加入CPTPP，以有效融入區域經濟整合，確保經濟安全及國際競爭力。

他表示，現階段台灣的重點在爭取加入第二輪入會諮商。為達此目標，對內部分，政府除進行各種影響評估、加強與國內產業界及民眾溝通，並致力國內法規改革，整合相關資源，期使國內經貿體制與高標準國際協定接軌。對外部分，則積極爭取CPTPP會員國支持，包括責成相關駐外館處全面進洽各會員國政府部門、國會、產學界等各界人士。（編輯：黃國倫）1070904

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