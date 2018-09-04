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李宏基槍決 德國加拿大籲台暫停執行死刑

發稿時間：2018/09/04 21:08

最新更新：2018/09/04 21:16

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zoom in 法務部日前執行死囚李宏基槍決。德國與加拿大駐台單位4日在臉書表達反對死刑的立場。（中央社檔案照片）法務部日前執行死囚李宏基槍決。德國與加拿大駐台單位4日在臉書表達反對死刑的立場。（中央社檔案照片）

（中央社記者侯姿瑩台北4日電）法務部日前執行死囚李宏基槍決。德國與加拿大駐台單位今天在臉書上表達反對死刑的立場，認為死刑是殘暴且不人道的刑罰，且不具嚇阻性，呼籲台灣暫停執行死刑。

德國在台協會今天在臉書上發布貼文表示，「人命可貴，卻因政治目的而犧牲」，並附上德國聯邦政府人權專員柯夫勒（Barbel Kofler）對台灣執行死刑的聲明。 柯夫勒在聲明中表示，對於台灣在8月31日處決一名死刑犯，進而破壞了自2016年5月以來暫停執行死刑的情況，感到萬分遺憾。

柯夫勒也說，死刑是殘暴且不人道的刑罰，無論任何情況，德國聯邦政府都拒絕採用死刑，多年來，德國與歐盟夥伴密切合作，在全球致力推動廢除死刑。對於擁有穩定民主制度且具有高度人權意識的台灣而言，「此舉無疑是人權上的嚴重倒退」，她敦促台灣有關當局暫停執行死刑，朝廢除死刑的目標跨出第一步。

同時，加拿大駐台北貿易辦事處也在臉書上發布貼文表示，加拿大在所有情況下都反對死刑；死刑是「一種與人權和人類尊嚴不相容的懲罰形式」，嚇阻效果不彰，也可能導致不可逆轉的司法誤判。「加拿大敦促台灣暫停執行死刑，加快完全廢除死刑的工作」。

對此，外交部發言人李憲章告訴中央社記者，外交部已注意到部分國家對死刑議題的關心。外交部非權責單位，但政府相關部會將持續與相關國家溝通。

法務部政務次長陳明堂日前表示，死囚李宏基殘忍殺害前妻及親生子女，屬情節最重大之罪，且無教化可能性，於8月31日執行槍決。

台灣執行死刑後，歐盟隨即發表聲明表示，歐盟對受害者的親友表達同情；同時，歐盟也表示反對使用死刑。死刑是種殘忍且不人道的懲罰，既不具嚇阻作用，也否定了人性的尊嚴與完整。

聲明指出，在今年3月首次舉辦的台歐盟人權諮商當中，曾討論舉辦死刑公眾辯論會的好處。歐盟期盼台灣當局即刻依照國際專家在2013年3月的建議，暫停執行死刑，作為完全廢除死刑的第一步。

英國、法國等歐洲國家的駐台單位也都在各自的臉書上轉發歐盟的聲明。（編輯：林沂鋒）1070904

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