公投綁大選 中選會：9月遞件不保證成案

（中央社記者劉麗榮台北4日電）公投綁大選，中選會雖表示8月底前送最保險，但這兩天仍有第二階段連署書遞件，中選會官員表示，時間真的非常趕，當然希望公投盡可能成案，但不敢保證。



中選會目前受理公投案包括國民黨3案、下一代幸福聯盟3案、東奧正名公投1案，婚姻平權公投的2案上午一起送件；中選會目前完成點收的共8案。



中選會先前多次呼籲，8月底前送第二階段連署書較為理想，原因是，中選會點收後，須送戶政機關查對，查對期有一個月，查對完成後彙報給中選會，中選會須在10天內公告是否成案，總計作業時間有40天。



九合一選舉11月24日投票，按規定公投案要在一個月前成案，也就是10月24日前成案。中選會已排定10月2日和16日召開委員會議，準備審議查對完成的公投案。因此，以10月16日往前推算40天，最晚遞件時間落在9月6日。



中選會官員說，8月底之前遞件最保險，9月初遞件時間真的非常趕，戶政機關在一個月內要查這麼多連署書，作業時間很緊湊，因此中選會不敢保證最後來得及成案。官員也強調，對所有案子一視同仁，一切照程序來。



「以核養綠」公投傳出預計9月10日送件，甚至要求中選會加開委員會議。官員說，委員會議的時間早就排定，除主委、副主委外，其餘委員都是兼任性質，要開會也要看委員的時間。



為因應九合一大選恐綁多個公投案投開票，中選會表示，若公投有9案，將採3案或4案投入同一票匭，開票時先分類案別、再分類同意票、不同意票和廢票，然後一張、一張開。



中選會下午召開委員會議，報告新的開票流程，與會官員說，委員們多半肯定新的開票法，決議開票方式以公開、透明、民眾信賴為原則。



官員說，內部模擬新的開票法，3個公投案開票須1小時，9案為3小時，這是以大型開票所的規模來預估，因此中小型開票所耗費時間不到3小時，希望力拚凌晨0時前完成開票。



中選會表示，近期內將召集地方選舉委員會溝通討論，儘速研議快速可行的開票方式，並於9月18日委員會議確認後，拍攝宣傳片讓民眾知道，也要讓全國選務人員熟悉新的開票作業方式。（編輯：謝佳珍）1070904