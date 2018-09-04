10年投入64億 賴揆：培養優秀運動選手

（中央社記者侯姿瑩台北4日電）行政院長賴清德今天表示，已核定體育署「優秀運動選手輔導方案」，10年投入新台幣64億元，從就學輔導、就業扶植與獎勵措施，完善選手全人教育培訓以及生涯輔導。



賴清德晚間在臉書表示，今天他代表行政院設宴歡迎台灣參加亞運的選手歸來。台灣這次在印尼亞運共獲17金、19銀、31銅共67面獎牌，在45個參賽國家中排名第7，成績也是隊史次佳的紀錄。



賴清德說，這次代表團的選手用精彩傑出表現，將全體國人的精神緊緊凝聚。他表示，讓他感受最深的是開過4次刀的單槓選手唐嘉鴻，「每次在比賽時，大家的心都隨著他的動作上下起伏，當他漂亮落地時，國人不約而同振奮鼓掌」。



另外，賴清德說，楊俊瀚在200公尺決賽以0.002秒些微差距落敗，大家為他不捨；而標槍選手鄭兆村儘管這次成績未如預期，大家也共同為他打氣，期盼他再接再厲。



賴清德表示，在這次亞運中，可看到3件事情。



第一，台灣選手表現優異，在體操、射擊、射箭、羽球、龍舟、空手道都奪得亞運首面金牌；在團體運動項目，女子卡巴迪獲得銅牌，男籃、女籃、男排及女足都打進4強，相較上屆亞運，成績都有所突破，也向世界證明，台灣不但是「小而美」的國家，在體育運動上，更是「小而強」的國家。



除了國人全力支持，政府也全力投入後勤工作，以包機方式送選手參賽，提供蘇丹公寓做為中繼休息站，讓選手免於奔波，安心備賽。



第二，台灣體育發展環境已日趨完備，立法院修訂「國民體育法」及「運動產業發展條例」，行政院提高教練與選手的薪資待遇。賴清德說，他今天核定體育署「優秀運動選手輔導方案」，10年投入64億元，從就學輔導、就業扶植與獎勵措施，完善選手全人教育培訓與生涯輔導。



他說，除選手外，教練也非常重要，是運動賽事上左右勝負的關鍵。他請行政院政務委員張景森督導，儘速檢討研議獎勵制度，給予教練應有的肯定。



第三，運動領域是年輕人追逐夢想之處，台灣環境日趨健全，讓更多有志、有專長的孩子投入圓夢成為可能。



賴清德說，「亞運的結束是另一個新階段的起始」，行政院將持續聆聽選手需求，為大家做好後勤支援的工作，他也懇請體育署、中華奧會、左訓中心、各單項的理事長、教練及選手等，開始備戰2020年東京奧運，共同為更好的成績而努力。（編輯：林淑媛）1070904