總統：合作交流與高層互訪 讓台瓜關係更緊密

總統蔡英文（前右）5日在總統府接見瓜地馬拉共和國國會議長阿爾蘇（Alvaro Arzu Escobar）（前左），歡迎他到台灣訪問。中央社記者鄭傑文攝 107年9月5日

（中央社記者葉素萍台北5日電）總統蔡英文今天說，這1年多來，台灣陸續有多項產業前往瓜地馬拉考察，兩國在基礎建設、醫療跟教育等領域合作計畫也有新成果；這些合作交流或高層互訪，讓兩國關係更緊密。



蔡總統今天在總統府接見瓜地馬拉共和國國會議長阿爾蘇（Alvaro Arzu Escobar）伉儷。



蔡總統致詞提到，台灣與瓜地馬拉多年來相互扶持，國會的支持一直是重要的力量，去年她訪問瓜地馬拉時，很榮幸受邀到國會發表演講，當時國會議員的熱情歡迎，讓她到今天印象都還是非常深刻。



蔡總統指出，阿爾蘇自今年1月上任以來，持續領導瓜國國會給台灣最大的支持，今年5月通過支持台灣參與世界衛生組織（WHO）的決議，這次更是阿爾蘇第一次到台灣促進雙方交流，她相信，透過實地走訪，一定能夠創造雙方更多合作機會。



蔡總統說，去年1月她在瓜地馬拉國會演說曾提到，台灣將定期協助企業界組成以投資及採購為目的的考察團，到中美洲持續強化雙方經貿關係。



她說，這1年多以來，台灣除了陸續有旅遊、咖啡、可可的產業前往瓜地馬拉考察，今年更擴大領域，籌組合資展店考察團及農特產品採購團前往中美洲，跟瓜地馬拉等友邦進行產業合作交流。



蔡總統也提到，兩國在基礎建設、醫療跟教育等領域的合作計畫，不斷有新的成果，就在上個月，在台灣技術團協助之下，瓜地馬拉完成了海龜復育中心整建，不僅將創造觀光經濟效益，也有助於海洋環境資源的永續發展。



她認為，不論是這些合作交流或者是高層的互訪，都讓兩國的關係更緊密。（編輯：蘇龍麒）1070905



