護大潭藻礁 環團訴求第三天然氣接收站遷址

搶救大潭藻礁行動聯盟等環保團體10多人5日赴行政院大門口前陳情，以保護藻礁為由，要求中油第三天然氣接收站遷址。中央社記者侯姿瑩攝 107年9月5日

（中央社記者侯姿瑩台北5日電）中油選定大潭藻礁區（觀塘工業港）興建第三天然氣接收站，但因開發案涉及大潭藻礁生態保育，爭議不斷。環團今天再赴行政院大門口前陳情，訴求第三接收站遷址。



中油公司選定大潭藻礁區興建第三天然氣接收站，開發案因涉及大潭藻礁生態保育，遭到環團、保育界與學者強力反對，始終爭議不斷。針對第三天然氣接收站開發案，中油8月底再提出迴避替代修正方案，開發面積由最初232公頃減至23公頃。



搶救大潭藻礁行動聯盟等環保團體10多人，上午在行政院大門口召開記者會，呼喊「能源要轉型 三接該遷址」、「不缺天然氣 何須埋藻礁」等口號。



搶救大潭藻礁行動聯盟召集人潘忠政表示，這次訴求主要是強調藻礁保育要完整。他認為，中油提出的替代方案並未完全迴避可能對藻礁生態產生影響的範圍。



潘忠政指出，大潭海岸從海岸邊到離岸4到5公里都是藻礁，而在船隻的航道下方也都還是生物礁，這不能被忽視。



中央研究院生物多樣性中心研究員陳昭倫也說，大潭藻礁生態系具珍貴性，不僅是台灣也是全世界目前柴山多杯孔珊瑚數量最多、族群最大的棲地。他呼籲主管機關應將大潭藻礁劃設為野生動物保護區。



另外，桃園在地聯盟常務理事李碧恬表示，根據經濟部統整的國內天然氣供應概況，就算不建第三天然氣接收站，天然氣也夠用。她認為，開發單位應儘速研擬台中至大潭第二條管線的建置，因應日後天然氣調度的需求。



對於環團的訴求，行政院副發言人丁允恭表示，為落實非核家園同時也供電無虞的願景，第三接收站如期順利興建是關鍵的一環。政府會以限縮開發面積、迴避藻礁，來避免生態上的影響。



丁允恭說，行政院長賴清德同時也要求中油做好充分調查與說明，以爭取通過環評。政府在推動能源建設的同時，也會兼顧衡平生態保育價值。（編輯：林興盟）1070905