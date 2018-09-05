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林右昌拚連任 蔡英文讚基隆從衰敗走向現代港都

發稿時間：2018/09/05 15:32

最新更新：2018/09/05 15:32

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（中央社記者呂欣憓台北5日電）總統蔡英文今天表示，基隆過去感覺老態很重，但在基隆市長林右昌帶領下，從走向衰敗的港口成為現代新型的港都城市，林右昌為基隆在下個世代扮演的角色做出最大貢獻。

民主進步黨今天下午舉行中常會，邀請林右昌進行政績報告。林右昌細數他上任後的政策，包含火車站都更、海軍威海營區遷移、街道纜線清理等。他說，基隆市是發展很早的都市，每天很多市民在市中心活動，等於是「穿著西裝改西裝」，必須縝密把計畫銜接好，才能在三年多完成那麼多工程。

林右昌介紹近來網路打卡熱門點正濱漁港，他說改造正濱漁港沒有花什麼錢，但花了2年多時間和居民溝通，現在正濱漁港餐廳一間間開；他也提到基隆市獲得金質獎的海洋廣場，木質地板縫隙只有0.2公分，施工以雷射定位，到現在每年打蠟兩次，廣場木板完好如新，非常平整，女生穿高跟鞋也不會卡住。

兼任黨主席的總統蔡英文聽完報告後表示，2009年是民進黨最困難時候，連找候選人都很困難，桃園最後58天找了鄭文燦去選，花蓮縣找了蕭美琴，苗栗縣找了楊長鎮，幾乎是中央黨部班底去選，但有個人是自願要去選，就是林右昌，林右昌說自己是基隆子弟，要去挑戰對民進黨來說很艱難的基隆市。

蔡英文說，相信林右昌真的很想做事情改變基隆，2009年選舉林右昌拿了6萬多張選票，42%得票率，這是1997年後民進黨在基隆得票最高一次，那次之後，林右昌在基隆深耕，2014年感謝基隆市民給年輕人一個機會，讓林右昌擔任基隆市長，相信這幾年基隆建設，沒有讓基隆人感到失望。

蔡英文也提到，她常常去基隆，每次感覺就是基隆「灰灰的」，近來幾次從基隆回來，她就跟準備買房子的幕僚說，要不要在基隆買房，基隆很有潛力；基隆過去總是覺得是個老態很重的城市，但現在看起來是年輕的、充滿發展潛力的城市，這是一個市長改變城市的未來。

蔡英文說，林右昌規劃市政，她印象最深是他從大處著眼、小處著手，財政一點一滴做，有些地方甚至不用花錢，像魔術師一樣的功力，最讓她感動的地方是林右昌說鋪地板間隔是0.2公分，穿高跟鞋的女生也不怕被卡住，林右昌規劃市政細心程度讓人覺得感動。

蔡英文最後提到，林右昌的簡報裡有一張大型郵輪在基隆港的照片，代表基隆港將會重回台灣北部門戶地位，是進入台灣人流的第一個門戶，基隆匯集人流，街上年輕人越來越多，這是一個發展潛力很大城市。

蔡英文說，林右昌市政都規畫好了，剩下就是執行再執行、建設再建設，基隆將從走向衰敗的港口成為現代新型的港都城市，林右昌將帶領基隆改變，為基隆在台灣下一個世代扮演的角色做最大貢獻。（編輯：林興盟）1070905

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