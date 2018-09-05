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回應陳水扁 陳明通：中華民國台灣是最大公約數

發稿時間：2018/09/05 15:54

最新更新：2018/09/05 16:07

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陸委會主委陳明通5日出席「eye台灣win兩岸」短片徵選競賽頒獎典禮時表示，陸方近期對台兩手策略，不斷傷害台灣人民情感，完全無助於兩岸關係良性發展。中央社記者繆宗翰攝　107年9月5日陸委會主委陳明通5日出席「eye台灣win兩岸」短片徵選競賽頒獎典禮時表示，陸方近期對台兩手策略，不斷傷害台灣人民情感，完全無助於兩岸關係良性發展。中央社記者繆宗翰攝　107年9月5日

（中央社記者繆宗翰台北5日電）對於前總統陳水扁「受訪」提到台獨公投，陸委會主委陳明通今天表示，「中華民國（台灣）」是現階段最大公約數，也是共同底線。

前總統陳水扁在日本產經新聞今天以頭版刊登的「訪問」中表示，台灣面對中國強力打壓的嚴重危機，應早日舉行公投，明示台灣「不想成為中國的一部分」。

大陸委員會主任委員陳明通5日下午出席陸委會主辦的「eye台灣win兩岸」短片徵選競賽頒獎典禮，在會後受訪時，對相關提問表示「謝謝我的老長官－陳前總統的指教」，但政府兩岸政策立場非常一貫，符合兩岸及國際社會共同利益。

他強調，「中華民國（台灣）是現狀，也是現階段最大公約數，是共同底線，也是台灣人民團結基礎」。

陳明通說，政府始終堅持捍衛國家主權，以及台灣人民選擇權，也和理念相同國家充分合作，反制中共惡意打壓台灣、破壞台海現狀的蠻橫作為，積極維護兩岸和平穩定，保護自由民主為基礎及規範的國際社會秩序。

對於中國大陸9月上路的台灣居民居住證，陳明通則重申，正在積極進行跨部會協調，大致方向會向領有居住證者，課以返台後申報義務，後續相關權利義務仍在研擬當中。

陳明通在致詞時則表示，中國大陸近期持續打壓台灣、壓縮台灣國際空間，另一方面推出31條對台措施，以及9月1日全面推行的台灣居民居住證的兩手策略，不斷傷害台灣人民情感，完全無助於兩岸關係良性發展。

他呼籲中國大陸，應該要有大國風度與作為，尊重台灣民意與民主自由，停止對台挑釁施壓言論及作為，維護兩岸良性互動，讓兩岸關係朝正面發展。

他也提到，兩岸民眾對兩岸交流的情感與看法，都不是中國大陸可以單方面阻撓的，兩岸民間交流也不可能因為中國大陸單方面打壓而中斷，這是中國大陸應該正視的現實。（編輯：朱建陵）1070905

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