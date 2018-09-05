國民黨中常會移師台南 為高思博造勢

（中央社記者張榮祥台南5日電）中國國民黨行動中常會今天移師台南，黨主席吳敦義為黨提名台南市長參選人高思博造勢，吳敦義除為高思博綁上起義頭帶，還拿起棒子，敲破西瓜汽球，象徵打碎民進黨的「西瓜夢」。



國民黨行動中常會今天在台南市東區龍山社區活動中心召開，吳敦義在兩位副主席郝龍斌、曾永權等人陪同下，於下午2時陸續抵達會場，他們更為黨提名台南市長參選人高思博及黨提名台南市議員參選人加油打氣。



吳敦義先為高思博綁上「起義」的頭帶，還和其他人一起拿著棒子，敲破西瓜汽球，象徵打碎民進黨的「西瓜夢」。



對於前台東縣長鄺麗貞登記參選台東縣長，吳敦義主持中常會前接受媒體訪問時說，令人驚訝，鄺麗貞的丈夫吳俊立（國民黨提名台東縣長參選人饒慶鈴後援會長），吳俊立的妹妹吳秀華（國民黨台東縣黨部主委）事先都不知情，鄺麗貞是委託台東縣政府某一個人登記，事出意外，待深入了解，中央黨部才會做適當處理。



台南地方法院昨天首次拍賣國民黨台南市黨部及新營區黨部，但無人投標，吳敦義說，國民黨已向台北高等行政法院提出告訴，不當黨產處理委員會敗訴，黨產會又向最高行政法院提出抗告，8月判決定讞，在司法院大法官會議解釋是否違憲定案前，不能進行程序，黨產會的處理是不妥當的。



吳敦義表示，台南和新營黨部的依法出售，目的是要優先支付職工資遣費，卻硬被標售，如今流標，希望黨產會依台北高等行政法院及最高行政法院的判決處理才正確。



掀起台日關係漣漪的台南慰安婦銅像設置問題，吳敦義說，日本駐台代表有去看他和前總統馬英九，且對馬英九為銅像揭幕頗有微詞，但他說馬英九是敦厚善良正直的人，很早就關心慰安婦問題，希望日本對歷史事實要勇於面對，儘快查明清楚及道歉賠償，這才合理，否則沒有講話的餘地。（編輯：吳佳穎/卞金峰）1070905