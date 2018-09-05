立院開議日協商無共識 擇期再開談話會

（中央社記者陳俊華台北5日電）立法院長蘇嘉全今天召集朝野協商開議日，時代力量黨團堅持在14日開議，其餘黨團則同意21日開議、25日邀行政院長賴清德治水專案報告，最後協商無共識，將擇期召開談話會。



依中華民國憲法第68條規定，立法院會期，每年兩次，自行集會，第一次自2月至5月底，第二次自9月至12月底，必要時得延長之。立法院第9屆第6會期已於3日、4日辦理立委報到。



蘇嘉全下午召集朝野協商第9屆第6會期開議日相關事宜，及時代力量立法院黨團提議研商「台灣加入聯合國決議文」相關事宜。



蘇嘉全說，18日到22日立法院各黨團將派員組團赴美，參加聯合國大會觀察團，「這次聯合國觀察團是真的很重要」，因此建議21日開議、26日選舉各常設委員會召集委員。



國民黨立法院黨團書記長曾銘宗說，原則上贊成21日開議，但要請賴清德在開議後到立法院做治水專案報告並備詢；民進黨團總召柯建銘說，21日開議他也可以接受，建議讓賴清德先做施政報告後，再專案報告治水，最後一併質詢。



國民黨團首席副書記長吳志揚則說，他認為施政報告與治水報告可以同日進行，但治水部分需要多一、兩天質詢；民進黨團幹事長李俊俋表示，專案報告與總質詢程序不一樣，若治水需要另外排一次質詢，能否排在同一次院會，這是一個爭議，建議讓兩份報告綜合詢答。



經協商後，民進黨團、國民黨團、親民黨團同意21日舉行第一次院會，並邀請賴清德率各部會首長列席施政報告，並答覆質詢、25日邀賴清德率相關首長，進行823中南部水災的治水專案報告並備詢。



但時代力量黨團總召徐永明認為，如果為了幾名立委要去美國，就把開議時間從14日延到21日，對外說不過去，堅持在14日開議，否則就透過談話會決議開議日期。



最後蘇嘉全表示，如果沒辦法協調，就擇期召開談話會，會再另外通知時間。至於時代力量提議研商「台灣加入聯合國決議文」，因國民黨團、親民黨團代表已離開協商會場，蘇嘉全隨即宣布散會。（編輯：蘇龍麒）1070905