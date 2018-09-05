九合一登記截止 民進黨盤點違紀參選者

（中央社記者呂欣憓台北5日電）九合一選舉登記截止後，民主進步黨全國盤點違反黨紀的黨員，民進黨發言人何孟樺今天表示，黨中央現階段處理的是「違紀參選」、「退黨參選」的部分，名單目前還在彙整中。



民進黨在年底九合一選舉登記截止後，已開始盤點各縣市「違紀參選」黨員，根據規定，凡未經黨提名登記參選、或經提名後放棄參選者，都將祭出黨紀處分。



民進黨發言人何孟樺今天在民進黨中常會後記者會受訪表示，黨中央現階段處理的是「違紀參選」、「退黨參選」的部分，將依職權管轄範圍由中評會或地方黨部的評委會從嚴處理，名單目前還在彙整中。



媒體詢問，台北市副市長陳景峻、民政局長藍世聰表態支持台北市長柯文哲，是否要一併處理？何孟樺重申，現階段處理是針對「違紀參選」或「退黨參選」的部分。



此外，空污法修法後，不少人抨擊這是要消滅二行程及車齡10年以上老舊汽機車，尤其大客車車主反彈最大。何孟樺轉述，行政院秘書長卓榮泰今天在中常會上表示，空污法修法後的措施，政府會再持續溝通，卓榮泰也澄清並不是要消滅10年以上的「老車」，而是處理無法通過空氣品質檢驗的「髒車」。



何孟樺轉述卓榮泰在中常會上的報告指出，政府在「髒車」的處理上會有更多的溝通、專案輔導等，希望與專案個體戶一起度過困難；中常委、立委王定宇則在會中分享台南地方經驗，建議行政院加強與業者的溝通。（編輯：李信寬）1070905