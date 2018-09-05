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鄺麗貞等違紀案 國民黨考紀會依規定處理

發稿時間：2018/09/05 19:23

最新更新：2018/09/05 19:23

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（中央社記者李淑華台北5日電）九合一選舉，國民黨內多人違紀登記參選，包括前台東縣長鄺麗貞、前立委楊麗環等人。國民黨表示，將視各縣市黨部案件多寡，不排除一併處理，但兩週內應還不會召開考紀會。

年底九合一選舉8月31日登記截止，鄺麗貞意外登記參選台東縣長，引發諸多聯想，國民黨台東縣黃國東黨部上午召開考紀會，做出開除黨籍處分。楊麗環違紀登記參選桃園市長，昨天也被國民黨桃園市黨部開除黨籍。

嘉義市議長蕭淑麗今年2月宣布退出國民黨參選嘉義市長，國民黨嘉義市黨部8月初開除蕭淑麗黨籍。

國民黨考紀會主委魏平政下午受訪時表示，中央考紀會將先追蹤並了解全國22縣市黨部的違紀案件處理進度，視案件多寡再決定如何處理，若能一併處理就會一併處理。不過，他說，這一、兩週內未有召開中央考紀會的計畫。

魏平政表示，必須等各縣市黨部將相關考紀案件送至中央黨部，再決定後續處理。如果涉及開除或撤銷黨籍處分，待中央考紀會開會通過後，再提報中常會通過；如果是停權案，一旦考紀會通過，立刻開始執行。

此外，對於國民黨立委林為洲考紀案，魏平政說，中央考紀會日前已經做出開除黨籍處分，但後來中常會暫緩處理，因此林為洲的考紀案，未來也會在考紀會中討論，看是撤銷原開除黨籍的處分，或是減輕處分，一切視考紀會合議制決定。（編輯：謝佳珍）1070905

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