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吳俊立：盡力尋找妻子鄺麗貞 全力輔選饒慶鈴

發稿時間：2018/09/05 19:46

最新更新：2018/09/05 19:46

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（中央社記者劉冠廷台北5日電）國民黨前台東縣長鄺麗貞登記參選台東縣長，引發震撼。鄺麗貞至今仍神隱，她的丈夫吳俊立今天說，會盡力尋找，並全力輔選國民黨台東縣長候選人饒慶鈴，不然跳到黃河也洗不清。

台東縣長選舉參選人登記最後一天，鄺麗貞登記參選，引爆地方政壇震撼。至今仍神隱的鄺麗貞，今天被國民黨台東縣黃國東黨部決議開除黨籍，將呈報黃復興黨部及中央考紀會核定。

鄺麗貞的丈夫吳俊立曾任台東縣長，也是國民黨提名的台東縣長候選人饒慶鈴的後援會總會長，他今天下午到立法院拜會前立法院長、國民黨立委王金平，饒慶鈴的父親、前立法院副院長饒穎奇也與會。

會後王金平受訪表示，吳俊立會盡力尋找鄺麗貞，並從現在起更盡力的輔選，讓饒慶鈴能夠順利當選，洗刷所有被外界誤解的事情，因此大家會更團結；他也說，今天已將可能會造成的誤會化解了。

一旁的吳俊立則說，近期內會透過所有的親友幫忙尋找，這一定要出來面對，相信會有很好的結局；現在就是全力輔選饒慶鈴，這樣就不會被誤會是他叫妻子出來參選，讓饒慶鈴不能當選。

吳俊立強調，「如果不幫饒慶鈴當選，我跳到黃河也洗不清了」。他只有加倍的努力讓國民黨的候選人當選，不然大家都會說是他害的。

吳俊立說，鄺麗貞是有智慧的人，會將傷害降到最低，讓國民黨的候選人平安順利當選，他會儘快找到鄺麗貞，了解狀況。

饒穎奇表示，非常感謝吳俊立，堅持支持饒慶鈴，所以他們團隊絕對不會被分化，會更團結、努力的爭取選票。（編輯：李信寬）1070905

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