吳敦義：李登輝也曾反台獨 應解散喜樂島聯盟

（中央社記者李淑華台北6日電）中國國民黨主席吳敦義今天強調，國民黨堅決反對台獨，他呼籲前總統李登輝所推動的喜樂島聯盟應該解散，「不要去搞台獨公投，這會讓台灣變成一個撕裂的國度」。



吳敦義上午前往國父紀念館參觀九年國民教育實施50週年特展，他接受媒體訪問有關前總統陳水扁接受日媒採訪提到台獨公投一事，做出上述表示。



吳敦義說，他看到今天有報紙頭條報導陳水扁用台獨主張結合獨派，要來反現在綠色執政的負責人，他強調「以中國國民黨的立場，我們是堅決反對台獨、堅決反對台獨」。



吳敦義舉例說，當年李登輝當任總統時，也是中國國民黨主席，李登輝曾經成立國家統一委員會，當時他是高雄市長，也是國統會成員之一；李登輝還親自擔任國統會主任委員，制定國家統一綱領。



他說，李登輝在前總統蔣經國於民國77年1月13日過世後，繼任中華民國總統，李登輝在一篇鏗鏘有力的演講中，堅決反對台灣獨立。所以他希望像李登輝那麼堅定反對台獨，並且擔任過國民黨主席、中華民國總統，「我覺得所謂他推動的喜樂島聯盟應該要解散才對，不要去搞台獨的公投，我覺得這會讓台灣變成一個撕裂的國度」。



吳敦義強調，國民只要能夠好好支持一個廉能而有效率的政府及議會、一個繁榮均富的經濟、一個公益和諧的社會、一個和平穩定發展的兩岸，這四根最重要的支柱，就能確保中華民國的安全，也能確保安和樂利、繁榮均富的經濟、確保兩岸和平發展。



吳敦義認為，「何必去搞其他會妨害到台灣拚經濟、公益和諧的社會、和平穩定的兩岸，也都會遭受重大的震盪或者災禍」，他希望主張台獨的朋友應該趕快了解什麼路是真正的康莊大道，是什麼樣的路能夠維持台灣的安全、和平穩定發展，這是一個值得深思熟慮的事情。（編輯：張良知）1070906