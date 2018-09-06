鄺麗貞違紀參選 吳敦義：疑受慫恿待解謎

（中央社記者李淑華台北6日電）前台東縣長鄺麗貞違紀登記參選，中國國民黨主席吳敦義今天說，很多人懷疑鄺麗貞是受誰指使或慫恿，到現在還是需要去解謎；至於黨紀，有一定的處理程序，目前還在縣內的層級。



吳敦義上午前往國父紀念館參觀九年國民教育實施50週年特展。會後受訪談到鄺麗貞違紀登記參選台東縣長一事，做出上述表示。



媒體問到，是否見到了鄺麗貞，吳敦義說，沒有看過她。他說，鄺麗貞的夫婿吳俊立得知鄺麗貞委託人登記參選，也感到意外，吳俊立與胞妹、台東縣議員吳秀華皆強力支持國民黨提名的台東縣長參選人饒慶鈴。



吳敦義說，到今天為止，還有很多人懷疑，到底鄺麗貞是什麼念頭，是誰指使、或鼓勵、或慫恿她，以及那一位接受委託的人，到底是奉誰的指使，到現在還是需要去解謎。



至於要如何處理鄺麗貞，是否叫她競而不選，吳敦義說，「我不能隨意用競而不選來做形容」，現在一切都要由台東縣黨部去做適當的處理。



吳敦義說，台東縣黨部要先做所有相關事實的了解，然後提出處理的意見，屆時中央黨部組發會才會進一步去處理。黨紀處理，有一定的程序，先由縣級的考紀委員會處理後，送請縣黨部通過，再報到中央的考紀委員會，最終程序是到中常會，所以，現在這個程序還在縣內的層級處理中。（編輯：林興盟）1070906