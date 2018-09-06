落實賴揆10年64億挺選手 體育署強化輔導獎勵

（中央社記者顧荃台北6日電）行政院長賴清德日前宣布將10年投入新台幣64億元推動「優秀運動選手輔導方案」，體育署今天表示，將提供選手就學輔導、就業扶植，並提高國家級運動員的賽後獎勵。



台灣在第18屆雅加達巨港亞運表現亮眼，獲得17金、19銀和31銅共67面獎牌，超越上屆仁川亞運。賴清德日前宣布，已核定體育署「優秀運動選手輔導方案」，10年投入64億元，從就學輔導、就業扶植與獎勵措施，完善選手全人教育培訓以及生涯輔導。



體育署長高俊雄上午在行政院院會後記者會表示，就學輔導方面，將強化升學管道、學科補救、運動傷害防護，並落實體育班有專任運動教練，賴清德也特別要求應有全人教育。



就業扶植方面，高俊雄指出，將協助優秀運動員退役後轉到職場工作，例如可到學校、國家訓練中心、單項協會或基層訓練站等處擔任專任教練；規劃協助優秀運動員進入體育單項團體，擔任秘書長或副秘書長等行政工作，並提供體育行政管理及國際語言等職能訓練。



在獎勵措施上，高俊雄說，許多國家級優秀運動員要長期兼顧學業和出國賽前集訓，但集訓期間的協助、輔導和賽後的獎勵都相對微薄，賴清德已經指示要加強；體育署會依照賴清德指示研議細節後，再對外說明。



行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）轉述，賴清德上午在行政院會時表示，本次亞運摘金奪牌的項目大部分與奧運競賽種類相同，由教育部針對優勢運動項目，研擬專案式選、訓、賽、輔計畫，並以本次後勤規模為基本門檻，聆聽選手需求，持續精進強化，讓選手可以在最佳狀態下展現實力，以期在2020年東京奧運持續為台灣爭光。



賴清德表示，去年也已調整教練薪資結構及成就加給，後續請教育部進一步研擬有功教練給予獎勵的部分，讓教練更加投入並爭取更好的成績，也讓優秀運動選手無後顧之憂。（編輯：李信寬）1070906