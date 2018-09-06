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替代役男提前退役 內政部放寬申請條件

發稿時間：2018/09/06 16:18

最新更新：2018/09/06 16:18

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（中央社記者李淑華台北6日電）為體恤替代役役男擔負家計，及考量替代役役男家庭屬經濟弱勢，內政部今天部務會報通過「替代役役男提前退役辦法」修正草案，將放寬替代役役男申請提前退役條件。

內政部下午召開部務會報，會中通過「替代役役男提前退役辦法」第2條修正草案，放寬替代役役男申請提前退役的資格條件，讓擔負家庭主要生計的役男，不會因為入營服役，使家庭陷入無人照顧的困境。

內政部表示，以往役男的父母或兄弟姊妹服兵役期間，因作戰或因公致死亡或成一等殘，有撫卹事實，役男如有其他兄弟，就無法申請提前退役，但是這次修法放寬，無論役男是否有其他兄弟姊妹，均可申請提前退役，以體恤役男家庭照顧需求。

此外，考量役男家庭如屬經濟弱勢，已可依辦法第2條第1項第4款規定，以役男家庭為低收入戶或中低收入戶，申請提前退役，因此刪除原第2條第1項第1款的弱勢家庭規定，以簡化申請作業。

不過，這次修法也增修第2條第1項第4款但書，明定如僅有役男年滿18歲以上的兄弟姊妹核列為低收入戶或中低收入戶，因這類人員已有自我照顧及工作能力，故予以排除適用申請提前退役。

內政部指出，「替代役役男提前退役辦法」第2條修正草案，將依法制程序發布施行，也提醒替代役役男如符合這次修正的條件，可向戶籍地鄉(鎮、市、區)公所提出申請，以維護自身權益。（編輯：楊凱翔）1070906

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