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華固新天地消費爭議 監委籲國產署協調處理

發稿時間：2018/09/06 16:33

最新更新：2018/09/06 16:33

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（中央社記者陳俊華台北6日電）監察委員林雅鋒今天表示，國有財產署與華固建設簽訂地上權契約，興建華固新天地房屋銷售，引發消費爭議，建議國產署基於地上權業務主管機關，應協調法務部、內政部協助處理。

林雅鋒下午在監察院舉行記者會表示，針對「華固新天地」所引發的爭議，她提出調查報告，並經監察院財政及經濟委員會在5日通過。

林雅鋒說，本案是國有財產署提供部分國有土地使用權，供得標廠商依規定規劃、興建、使用，地上權存續期間為70年。華固建設得標後，興建「華固新天地」建物對外銷售，並不得將建物所有權轉讓予第三人，因此承購人只有房屋「使用權」，沒有地上權及房屋所有權。

林雅鋒表示，華固在售屋廣告中也講的很清楚，賣的就是使用權，不是所有權，每坪大概新台幣40萬元起跳，低於周遭建案的售價。契約規定華固建設要繳地租給國產署，華固再把地租轉嫁給承購戶負責。

她說，因民國105年公告地價大幅調漲，導致華固新天地在106年交屋時，地租隨之調整，讓承購戶無法接受，進而引發消費爭議，雙方曾到台北市政府調解未果。

林雅鋒建議，國產署對華固建設依當時法令及雙方契約所銷售只有使用權的房屋，因雙方認知不同衍生與承購人間諸多紛爭，國產署基於地上權業務主管機關立場，允宜協調法務部、內政部、金管會等機關協助處理。

她表示，104年起所得稅法及實務上已將使用權房屋的交易課稅、貸款利息、房屋稅繳納比照所有權房屋處理，且使用權承購人也能將建物出租給第三人，相當於屋主地位，不是一般租賃契約可類比；就使用權的法律性質，法務部、內政部允宜重新檢視。

林雅鋒表示，地租是依公告地價的3.5%，一般住宅地價稅則是依公告地價的千分之2計算，兩者間相差17.5倍，地租計算是否應與公告地價脫鉤，財政部允宜通盤考量，以達租稅公平及居住正義的目標。（編輯：張良知）1070906

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