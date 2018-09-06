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中正紀念堂轉型 促轉會：年底明年初提具體意見

發稿時間：2018/09/06 16:38

最新更新：2018/09/06 16:38

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（中央社記者葉素萍台北6日電）促轉會委員楊翠今天說，文化部年底將提出中正紀念堂組織法修法意見，促轉會也會提出專家會議、焦點會議所凝聚意見，預計在今年年底到明年年初提出中正紀念堂轉型的具體意見。

促進轉型正義委員會副主委張天欽今天召開記者會指出，促轉會與國家人權博物館合作，將在9月8日、16日、30日，分別於台北、台中、高雄舉辦3場「落實轉型正義與國家人權願景說明會」，這3場說明會都將全程直播。

張天欽指出，由於促轉會肩負揭露歷史真相、消除威權遺緒、平復社會創痛等重任，因此規劃邀請政治受難者及其家屬，公開說明轉型正義與國家人權願景工作，聆聽各方的訴求與意見。

楊翠指出，這3場說明會只是開端，這當中包括幾個重要意涵，包括，面向當事人、面向受害者；面向歷史；面向社會大眾；面向現實；面向未來。要清創，台灣社會才能真正走向和解。

不過，今天的記者會上，媒體關切焦點鎖定在中正紀念堂轉型議題。

楊翠指出，中正紀念堂一定會轉型，轉型工程去年文化部就已開始展開，促轉會成立的前3個月，已先與文化部合辦或協辦願景工作坊與專家會議，現在差不多已告一段落。

她說，接下來促轉會將開始召開焦點會議，邀專家提供關於中正紀念堂轉型的想法，例如，組織法要不要轉型、中正紀念堂的空間未來使用要轉向什麼方向、要往歷史記憶或者藝術的層面進行、銅像如何處理，焦點論壇會朝向這方向討論。

楊翠說，文化部應該會在年底提出中正紀念堂組織法修法意見，促轉會也凝聚專家會議、焦點會議意見，與文化部會商討，兩個部會應該會得出結論，在今年年底到明年年初之間提出中正紀念堂如何轉型的具體意見。

另外，楊翠也說，慈湖當然是要處理的範圍，但促轉會過去3個月還沒有處理到這部分，未來若面對這個課題時，會向社會報告。

台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會榮譽理事長蔡寬裕說，站在受難者的立場，「堅持一定要處理（中正紀念堂）這些問題」。（編輯：林沂鋒）1070906

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