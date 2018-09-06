馬英九輔選 欣慰嘉義市區水災災情相對較小

前總統馬英九（中）6日南下嘉義，為國民黨提名嘉義縣長參選人吳育仁（左）、嘉義市長參選人黃敏惠（右）加油造勢。（黃敏惠競選總部提供）中央社記者江俊亮傳真 107年9月6日

（中央社記者江俊亮嘉義縣6日電）前總統馬英九今天前往嘉義輔選，對於上月底南部水患，嘉義市災情相對較小，馬英九表示欣慰；國民黨嘉義縣長參選人吳育仁也指出，若他當選縣長，3年治水不成將辭官。



馬英九今天前往嘉義縣水上鄉公有菜市場拜票，隨後轉前往中埔鄉的吳育仁競選辦公室與地方人士茶敘；國民黨嘉義市長參選人黃敏惠也前往，表示這次823水患，嘉義市災情不大，「馬前總統功不可沒！」



馬英九表示，吳育仁曾擔任不分區立委，經驗豐富，出來選縣長「非常恰當」；吳育仁則說，823水災嘉義縣沿海鄉鎮成為重災區，他若當選縣長，將調查治水工程是否人謀不臧，若3年治水不成將辭官。



黃敏惠表示，看到這次南部水患，特別感念當年馬英九對嘉義市南北兩大河川疏浚的重視，「這次嘉義市的災情沒有擴大，馬前總統當年的明確指示疏濬，當居首功。」



為了拉抬吳育仁選情，馬英九今天下午持續陪同吳育仁前往寺廟參拜，並分別前往竹崎市場、布袋觀光漁市場、民雄黃昏市場掃街拜票。（編輯：卞金峰）1070906