保訓會：4新任專任委員 用人唯才無政治考量

（中央社記者李淑華台北6日電）國民黨立委質疑保訓會專任委員任命資格，保訓會主委郭芳煜今天表示，今年新任劉如慧等4位專任委員，均經嚴格評選，依用人唯才原則，絕無政治考量。對於不實指控，深表遺憾。



中國國民黨立法院黨團書記長曾銘宗、副書記長柯志恩上午在立法院召開記者會，質疑保訓會委員李英毅、王思為既無人事行政，也無法學專長，更無公務人員行政經歷，完全不符合保訓會組織法所定的專長資格。



對此，保訓會表示，依據保訓會組織法第4條規定，保訓會專任委員係由考試院院長提請總統任命之。



郭芳煜表示，今年新任劉如慧、李英毅、謝志明及王思為等4位專任委員，均經嚴格評選，依用人唯才原則，陳報考試院報請總統任命，這4位專任委員的任命，絕無政治考量，除總統府秘書長錄令通知外，也有總統及行政院院長共同署名之任命令。



郭芳煜表示，劉如慧、李英毅、謝志明及王思為等4位專任委員，均符合保訓會組織法第5條規定的遴用資格條件。其中，劉如慧是續任，李英毅曾於民國90年至95年間擔任保訓會專任委員，資格早經認定符合規定，且表現優異，另謝志明具豐富行政經歷，王思為具有相關專門著作，基於用人唯才，遴用為保訓會專任委員，並無政治考量。對於不實指控，保訓會深表遺憾。（編輯：林沂鋒）1070906