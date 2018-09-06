/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 北海道地震 范巽綠關西機場
>rss

保訓會：4新任專任委員 用人唯才無政治考量

發稿時間：2018/09/06 17:06

最新更新：2018/09/06 17:06

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印

（中央社記者李淑華台北6日電）國民黨立委質疑保訓會專任委員任命資格，保訓會主委郭芳煜今天表示，今年新任劉如慧等4位專任委員，均經嚴格評選，依用人唯才原則，絕無政治考量。對於不實指控，深表遺憾。

中國國民黨立法院黨團書記長曾銘宗、副書記長柯志恩上午在立法院召開記者會，質疑保訓會委員李英毅、王思為既無人事行政，也無法學專長，更無公務人員行政經歷，完全不符合保訓會組織法所定的專長資格。

對此，保訓會表示，依據保訓會組織法第4條規定，保訓會專任委員係由考試院院長提請總統任命之。

郭芳煜表示，今年新任劉如慧、李英毅、謝志明及王思為等4位專任委員，均經嚴格評選，依用人唯才原則，陳報考試院報請總統任命，這4位專任委員的任命，絕無政治考量，除總統府秘書長錄令通知外，也有總統及行政院院長共同署名之任命令。

郭芳煜表示，劉如慧、李英毅、謝志明及王思為等4位專任委員，均符合保訓會組織法第5條規定的遴用資格條件。其中，劉如慧是續任，李英毅曾於民國90年至95年間擔任保訓會專任委員，資格早經認定符合規定，且表現優異，另謝志明具豐富行政經歷，王思為具有相關專門著作，基於用人唯才，遴用為保訓會專任委員，並無政治考量。對於不實指控，保訓會深表遺憾。（編輯：林沂鋒）1070906

fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:30-17:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP