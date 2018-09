10月辦國際研討會 內政部：展現台灣綠建築

(中央社記者李淑華台北6日電)內政部建築研究所10月將舉辦綠建築相關的國際研討會,內政部長徐國勇今天表示,台灣是全球綠建築密度最高國家,期勉藉由這次研討會,積極向國際展現台灣綠建築推動成果。



內政部建築研究所訂於10月14日起,舉辦為期4天的「2018環亞熱帶創新低碳綠建築國際研討會」(2018 Conference on Innovative Low-Carbon and Green Buildings in Subtropical Area)。內政部下午部務會報由建築研究所報告籌辦情形。



這次國際研討會將首次針對在東南亞設廠的台商企業頒發境外版綠建築標章,協助提升企業環保永續形象,以爭取國際大廠合作機會。



此外,為分享台灣推動綠建築經驗,建築研究所長王榮進將發表「台灣綠建築推廣:當前發展與未來展望」專題報告,並規劃綠廠房和優良綠建築兩個特別場次,邀請台積電、台達電、日月光等國際大廠及具代表性的優良綠建築設計者,介紹其卓越的綠建築設計案例,並分享推動綠建築的成功經驗。



徐國勇表示,台灣建立的EEWH綠建築評估系統是亞洲第一個、全球第四個上路的評估系統,更是唯一獨立發展且適合應用於環亞熱帶建築的評估系統,上路至今年8月底已有7317件申請通過認證,認證數量僅次於美國LEED系統,為全球第二。



內政部表示,這場國際研討會將邀請國際重要組織代表來台發表專題演講,包括世界綠建築協會(WGBC)主席戴禮翔、國際永續建築環境國際倡議組織(iiSBE)執行長拉森(Nils Larsson),及日本東京理科大學教授井上隆(Inoue Takashi)、美國波莫納加州州立理工大學教授吳和甫、國際建築研究聯盟(CIB)W062共同主席傑克(Lynne Jack)等,針對氣候變遷調適、綠建築政策、永續性評估等宏觀議題提出前瞻性的策略,以提升台灣能見度及瞭解國際最新發展趨勢。(編輯:蘇志宗)1070906