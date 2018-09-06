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醫學生做國民外交 楷文的明信片讓蔡總統感動

發稿時間：2018/09/06 19:23

最新更新：2018/09/06 19:23

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（中央社記者葉素萍台北6日電）總統蔡英文今天在臉書分享一封，北醫大海外醫療服務團隊員楷文同學寄來的明信片，蔡總統說，在尼泊爾，有一群年輕的台灣醫學院學生，用服務做了最好的國民外交。

蔡總統說，她要謝謝這群遠赴尼泊爾義診、充滿熱跟勇氣的同學，以及所有前往不同國家服務的海外志工「謝謝你們讓台灣走出去，結交了世界各地的朋友。」

蔡總統說，前幾天，她收到北醫大海外醫療服務團隊員楷文同學寄來的明信片；這張寄給蔡總統的明信片寫著，「不知道是否還記得當初海外志工接見時，我對總統的小請求，就是寄一張明信片給您，和您分享我們的事情。與其說，這是一趟服務之旅，不如說，這是一堂學習感恩的課。」

明信片裡寫道：「在這裡，每天都有滿滿的感動，這裡的孩子生活條件困乏，也許是因為資源不足，對於我們的來訪服務滿是感激。明信片的大小不足以容納我的感動，有機會時再當面和總統分享。」

蔡總統說，這個夏天，北醫大海外醫療服務團前往尼泊爾，為當地的孩子們進行衛教、口腔檢查與義診，也從服務中學習跟反思。

蔡總統說，台灣的年輕人真的很努力走向世界。今年暑假 僑務委員會遴選200位大學生，前往北美、歐洲、日本、東協和紐澳各地，讓更多人認識台灣、也把海外僑界的訊息帶回來。

她說，現在這群年輕人都順利達成任務了，只要在臉書或IG上搜尋#OCACBridge和#臺灣青年海外搭僑，就可以看見他們走訪僑界、協助僑務工作的故事跟心得。（編輯：陸倩瑤）1070906

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