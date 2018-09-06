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英媒指台用津貼換諾魯邦交 外交部：嚴重污衊

發稿時間：2018/09/06 19:54

最新更新：2018/09/06 19:54

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（中央社記者侯姿瑩台北6日電）英國媒體衛報報導，台灣提供諾魯官員津貼以換取維持邦交。外交部今天表示，外媒引述具有爭議性的陳舊資料指台灣以津貼獲取邦誼的說法，是對台灣及友邦的嚴重污衊。

今年的太平洋島國論壇（Pacific Islands Forum）年會於9月3日至6日在台灣友邦諾魯舉行。諾魯總統華卡（Baron Waqa）主持一項有關氣候變遷的會議時，中國代表團特使杜起文企圖搶先發表演說，但遭華卡拒絕，中國代表團隨後退席抗議。

另外，在會議議程正式展開之前，諾魯也拒絕在中國代表團成員的外交護照蓋上入境簽證戳章，表示只願接受他們的私人護照。

衛報5日發出一篇有關中國在太平洋島國論壇會議引發風波的報導中也提到，台灣透過金錢援助維持與諾魯的關係。報導引述維基解密的資訊指，台灣每月提供諾魯高層官員津貼以換取邦交的維持；這次論壇使用的設施也多為台灣所資助建設。

對此，外交部表示，與友邦的雙邊合作都秉持透明化、負責任的原則進行，透過協助友邦能力建構與提升友邦人民生活福祉，以促成友邦永續發展。友邦的行政、立法部門、社區團體與民眾都為雙邊合作的受惠對象，相關計畫涵括農業、醫衛、教育等領域，成果深獲友邦肯定。

外交部說，台灣不與中國在外交上進行金錢競逐。對於外媒引述具有爭議性且超過10年的陳舊資料指台灣提供津貼獲取邦誼的說法，「是對我國及相關友邦的嚴重污衊」，外交部對此深感遺憾並表達強烈不滿。（編輯：蘇志宗）1070906

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