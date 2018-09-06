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郭冠英勝訴 銓敘部：依法辦理

發稿時間：2018/09/06 20:55

最新更新：2018/09/06 20:55

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（中央社記者李淑華台北6日電）前台灣省政府秘書郭冠英申請屆齡退休案勝訴定讞。銓敘部官員今天表示，目前尚未收到判決書，待收到後會詳細看判決內容，既然是最高行政院的判決，銓敘部當然會依法辦理。

郭冠英申請屆齡退休案，銓敘部退回、保訓會復審駁回後，郭不服打行政訴訟；高等行政法院去年判銓敘部應核准退休，經上訴，最高行政法院今天駁回上訴，郭勝訴定讞。

郭冠英任職前行政院新聞局期間提出辱台言論，遭監察院彈劾，停職期滿後回任省府，引發屆齡退休可領高額月退爭議，監察委員提案糾正省府，認為任用程序有瑕疵。銓敘部民國105年2月決定退回郭冠英的退休案，郭冠英每月約新台幣6萬元的退休金沒了，若不服可提出復審。

郭冠英向公務人員保障暨培訓委員會提起復審救濟，保訓會指出，郭冠英再任秘書的甄選程序過於草率，違反一般作業時程，銓敘部依法拒絕郭冠英退休申請案，於法有據，因此復審駁回。郭冠英不服，提起行政訴訟，由台北高等行政法院受理。

最高行政法院今天駁回上訴，郭冠英勝訴定讞。對此，銓敘部官員表示，待收到判決書後，會詳細看判決內容，既然是最高行政法院的判決，對各機關皆有拘束力，銓敘部當然會依法辦理。（編輯：林沂鋒）1070906

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