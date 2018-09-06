軍公教團體盼政府挹注退撫基金 政院釋疑

（中央社記者王承中、顧荃台北6日電）行政院發言人Kolas Yotaka表示，1000億元挹注退撫基金，是為彌補過去三次國軍精簡人事造成的缺口，為避免軍人退撫基金於2020年將面臨破產，因此入法施行，以縮小軍職人員退撫基金收支短差。



全國軍公教警消權益保護協會今天上午舉辦記者會，指行政院院長賴清德日前出席警大校慶暨開學典禮時說，明年起分10年編列新台幣1000億投入退撫基金，引起軍公教團體疑慮，呼籲賴清德說到做到，軍公教三大退撫基金要一體適用。



全國軍公教警消權益保護協會理事長林煌表示，軍改明訂政府應編千億預算挹注退撫基金，盼政府負起雇主責任，公平對待軍公教，編列同樣預算挹注到公教退撫基金。



行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）今天透過新聞稿表示，賴清德致詞時，意在感謝中央警察大學培養許多警政、消防、移民、海巡及國家安全等優秀人才，也勉勵該校學生努力成為國家社會安定的重要力量。



Kolas Yotaka指出，賴清德提到大家高度關切的年金改革議題，說明在年金改革過程中，軍公教人員所領的退休金會減少，但所節省經費會全數投入軍公教退撫基金。行政院也將從108年開始，分10年共編入1000億元投入該基金，使其永續，不致破產。



Kolas Yotaka表示，賴清德所提編列1000億元挹注退撫基金，是為彌補過去三次國軍精簡人事造成軍人退撫基金繳費人數少、領退人數多所造的缺口，為免軍人退撫基金於2020年將面臨破產，因此入法施行，縮小軍職人員退撫基金收支短差。



Kolas Yotaka強調，永續軍公教退撫基金是此次年金改革的目標，也是蔡總統對於健全軍公教退休體制及國家財政的重大改革。（編輯：林孟汝）1070906