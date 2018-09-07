北海道地震約800名台灣旅客滯留 外交部派員協助

日本北海道6日凌晨發生強震，根據外交部了解，截至7日上午8時，約有800台灣旅客滯留北海道。圖為因地震傾斜的房屋。（共同社提供）
（中央社記者侯姿瑩台北7日電）日本北海道6日凌晨發生強震。外交部今天表示，當地駐處大樓入口處已設立24小時服務中心，協助滯留當地的台灣旅客；截至上午8時，約有800台灣旅客滯留北海道。
外交部發言人李憲章表示，北海道發生強震，部分地區有房屋倒塌、道路下陷龜裂情形，山區有嚴重土石流發生，已知造成十多人死亡、300多人受傷，並有超過295萬戶停電；巴士、鐵路、地下鐵停駛，新千歲機場暫時封閉，國內及國際航線都暫停起降。目前未有台灣旅客、僑民及留學生受傷。
他指出，在地震當日，駐札幌辦事處立即啟動緊急應變機制，並在駐處大樓入口處設立24小時服務中心，提供國人飲用水及簡易食物、代洽及代訂旅館、安排交通等服務。
他表示，經駐處聯繫當地各航空公司及旅行業者初步確認，截至7日上午8時止，滯留北海道的台灣旅客約有800人。另外，駐處及外交部駐桃園機場辦事處已接獲超過150通求助電話，外交部人員都在能力範圍內提供民眾最大的協助與服務。
李憲章指出，駐日本代表處也指派2名人員於7日設法趕赴札幌支援駐處協助滯留當地的台灣旅客。駐處除將提供國人最大協助外，也已洽請北海道地方政府同意全力予台灣旅客相關救助。
此外，外交部駐桃園機場辦事處聯繫相關航空公司後，目前確認長榮航空將於今明兩天調派載客量較大的班機（各一架次）至北海道函館機場接運台灣旅客返台。華航則將協助滯日旅客改票，轉由其他航點返台。
外交部提醒，根據日本氣象廳資訊，北海道地區仍有發生餘震的可能性，呼籲前往北海道旅行的民眾務必提高警覺、注意旅遊安全，若在當地遇及危難，可撥打駐札幌辦事處緊急連絡電話080-1460-2568，或請國內親友撥打「外交部緊急聯絡中心」，電話0800-085-095。（編輯：郭萍英）1070907
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