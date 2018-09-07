年改釋憲 銓敘部：目前沒有聲請計畫

銓敘部長周弘憲（前）7日在考試院第12屆就職4週年記者會表示，由於考試院的年改版本與立法院三讀通過的版本，在重要的法理原則上差異不大，且考試委員對於聲請釋憲態度保留，目前銓敘部沒有聲請釋憲的計畫。中央社記者孫仲達攝 107年9月7日

（中央社記者李淑華台北7日電）銓敘部長周弘憲今天表示，由於考試院的年改版本與立法院三讀通過的版本，在重要的法理原則上差異不大，且考試委員對於聲請釋憲態度保留，目前銓敘部沒有聲請釋憲的計畫。



考試院長伍錦霖上午主持「考試院第12屆就職4週年記者會」，率領考試院相關主管出席記者會，並答覆媒體提問。



年金改革7月1日上路，對於銓敘部是否聲請年金改革釋憲案，銓敘部長周弘憲表示，年金改革是考試院現階段重要的工作，年改也是考試院第十一屆、第十二屆重要政策，分別於102年與106年皆提出相關年金改革方案送至立院審議，但102年草案，最後立院並未通過，106年草案則經立院三讀通過。



周弘憲說，立院三讀通過的版本與考試院送去的版本，在重要的法理，原則上差異沒有很大。此外，考試院上個月舉辦三場諮詢會議，經過討論，多數考試委員對於考試院聲請公務人員退休撫卹法釋憲案，態度比較保留，所以「目前我們是沒有就這個法聲請釋憲的計畫」。（編輯：林興盟）1070907