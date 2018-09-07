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年改提復審逾9萬件 保訓會盼3個月內審理完畢

發稿時間：2018/09/07 12:06

最新更新：2018/09/07 12:06

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（中央社記者李淑華台北7日電）年改上路，退休公務人員不服重新計算處分向銓敘部提出復審，銓敘部已收到9萬餘件，正進行答辯中，後將送至保訓會審理。保訓會希望收到案件後，3個月內審理完畢。

考試院上午召開「考試院第12屆就職4週年記者會」，由考試院長伍錦霖主持，並率領相關主管出席記者會。

年金改革7月上路後，許多退休公務員不服重新計算退休金的處分書，收到處分書後向考試院銓敘部提復審。銓敘部收到9萬多件，公務人員保障暨培訓委員會收到2000多件。銓敘部目前正在進行答辯中，答辯後，陸續分批送至保訓會審理。

保訓會主委郭芳煜上午在記者會中表示，預計受理近10萬件復審案件。他說明審理的流程指出，保訓會將先檢視退休公務員所提事證和程序，研析爭點、審理討論，他希望在收到案件後，3個月內審理完畢。

他表示，目前只有要求退休公務員補正，「並沒有任何一件復審被退件」。

郭芳煜表示，截至8月20日止，送由保訓會受理的復審案件，已有6024件，保訓會每天約處理200至300件。他說，依法必須在收到案件後3個月內處理完畢，得延長2個月，因此最終必須在5個月內審理完畢。由於涉及銓敘部訟案的進度，但他仍希望能在收到案件後，3個月內審理完畢。

退休公務人員如不服重新審定的處分，依法可提起復審；如不服保訓會復審決定，可向行政法院提起行政訴訟。（編輯：林興盟）1070907

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