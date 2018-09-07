總統：打造台中成為全球智慧機械之都

總統蔡英文（左5）、台中市長林佳龍（右6）7日在台中精密機械園區出席智慧製造試營運場域暨全球智慧機械發展中心掛牌典禮，希望打造台中成為全球智慧機械之都。中央社記者郝雪卿攝 107年9月7日

（中央社記者郝雪卿台中7日電）總統蔡英文今天出席智慧製造試營運場域暨全球智慧機械發展中心揭牌典禮時指出，今天的揭牌是推動智慧機械的里程碑，希望打造台中成為全球智慧機械之都，成為國際級領頭羊。



智慧製造試營運場域暨全球智慧機械發展中心揭牌典禮今天在台中精密機械園區舉行，蔡總統、台中市長林佳龍、台中市經發局長呂曜志等人出席揭牌儀式，未來將結合產官學研等動能協助中部地區企業跨入智慧化門檻。



蔡總統致詞表示，全國智慧機械業產值去年已突破新台幣1.1兆元產值，成為台灣第3個兆元產業，台灣也是全世界工具機第4大出口國。今日在台中成立「全球智慧機械發展中心」，將是帶動智慧產業發展的重要里程碑，目標打造台中成為全球「智慧機械之都」，並成為國際級科技產業的領頭羊，創造全球供應鏈不可或缺的角色。



為加速台中智慧產業發展，蔡總統指出，要持續落實3大重要策略，包括連結在地、連結國際及連結未來。產、官、學、研等4個領域的跨界平台已經建立起來，透過跟台中既有的龐大精密機械聚落保持互動，培育跨領域的整合人才，就可以為「智慧機械」產業持續導入創新動能。



蔡總統表示，台中經過3年積極招商，成效顯著，累積投資超過9000億元，是全台第一，更吸引法國達梭系統、日本三菱電機、德國西門子、美國洛克威爾和台灣微軟公司等5大全球企業進駐試營運場域，導入世界級技術，加上台中完善的產業聚落，完全是「強強相加、重磅出擊」，絕對可以打進世界級「智慧機械大聯盟」，實現台中智慧機械之都的願景。



林佳龍表示，台中作為智慧機械之都，積極推動智慧產業，已在去年締造超過1.1兆元產值，今日進一步有全球智慧機械發展中心揭幕，具體媒合企業、人才等，並推動中小企業數位化、智慧化。目前也已經吸引5家全世界智慧領導大廠進駐智慧製造試營運場域，帶動台中製造產業的轉型與升級。（編輯：吳佳穎）1070907