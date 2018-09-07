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陸委會研擬居住證登記制 學者贊成適度管理

發稿時間：2018/09/07 12:49

最新更新：2018/09/07 12:49

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（中央社記者王承中台北7日電）陸委會針對「港澳台居民居住證」擬修法採取登記制，兩岸政策協會秘書長王智盛今天說，贊成在國安衡平考量下適度管理，建立有效的申報管理制度，可望對赴陸管理帶來正面效益。

中國大陸1日起開放申辦「港澳台居民居住證」，陸委會將盡速推動修訂兩岸人民關係條例，領用居住證人民有向主管機關申報義務，但可以委託他人代辦，不用親自回台辦理。但未申報，必須有相關罰則，計劃採以罰鍰。

國立清華大學當代中國政治研究中心上午舉辦「近期中國大陸內外情勢對國人赴陸求學發展影響」座談會，邀請中央研究院社會所副研究員林宗弘、台灣師範大學政治學系教授范世平、兩岸政策協會秘書長王智盛等學者出席。

王智盛表示，辦理居住證帶來的生活便利與現行台胞證差異不大，反而因為全球所得課稅的疑慮，讓長居中國的台商觀望卻步，真正申辦的對象反而是為就學、就業，被強迫融入中國社會信用體系的台師、台生和專業人才。

他說，居住證對於台灣學生、高教人才及專業人才的流失磁吸，恐怕才是有真正實質的衝擊，他贊成應在國安衡平考量下適度管理，若能建立有效的申報登記和管理制度，透過數據資料分析影響，整體規劃配套管理措施，可望對民眾赴陸管理帶來更正面的政策效益。

林宗弘表示，居住證比過去台胞證享有的優惠沒有大進展，只有些小便利，如買機票、車票、網購方便，而在整體優惠，如土地取得、優惠租稅等部分都取消，但由於台生、台師多會在中國待超過183天，最後都免不了要申請居住證。

對於台生赴陸求學，范世平表示，過去很多台生把去中國留學當成是去歐美留學的跳板，但隨著中美貿易戰的升溫，中美對峙激烈，美國總統川普更說「許多中國留學生都是間諜」，他認為，目前去中國留學，未必有更好的機會可以跳板到西方國家。

他說，中國目前不缺低階人才，缺乏高階人才，雖然對台生開出很多自費實習機會，但由於中國的大學畢業生就業激烈，國台辦仍無力保證台生在中國就業的機會，據他觀察，對台31項措施提出後經過半年，也未掀起台灣青年去中國考證照的風潮，因為考證照不表示可以找到工作。（編輯：蘇龍麒）1070907

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