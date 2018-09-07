藍營質疑酬庸 保訓會：新聘委員符任用資格

（中央社記者李淑華台北7日電）國民黨立委質疑保訓會新聘委員中，有人資歷專長不符任用資格。公務人員保障暨培訓委員會主委郭芳煜今天表示，李英毅和王思為符合「保訓會組織法」的任用規定，且無政治考量。



考試院上午召開「考試院第12屆就職4週年記者會」。對於中國國民黨立院黨團質疑，新任保訓委員李英毅是總統府秘書長陳菊的外甥、王思為曾是前總統府秘書長林碧炤的辦公室主任，質疑酬庸。對此，保訓會提出說明。



郭芳煜表示，保訓會人事作業有五大考量，分別是符合資格、嚴格評選、專業考量、用人唯才，以及沒有政治考量。



郭芳煜說，這次新聘4位保訓委員，其中劉如慧為續聘，李英毅、謝志明及王思為是新聘。李英毅是法律科系畢業，曾任保訓會委員，也是銓敘部的法制及訴願委員，目前在淡江大學擔任講師，並在桃園市政府擔任法制業務顧問；李英毅也有許多著作與公務員權益保障有關。



郭芳煜表示，謝志明有很豐富行政歷練，曾擔任多個縣市政府的法制處長，並有相關法制著作。



此外，他說，王思為是法國巴黎第五大學政治學博士，博士論文和歐洲的文官制度有關，目前在南華大學的講授課程也和憲法、人權法相關，並且也有相關著作。



依據保訓會組織法規定，保訓會專任委員是由考試院院長提請總統任命之，考試院秘書長李繼玄表示，在行政程序上，是機關首長書面呈報考試院長，再轉呈總統任命。（編輯：林興盟）1070907