都更條例納排黑 營建署：組織犯罪條例有規範

（中央社記者范正祥台北7日電）時代力量立委黃國昌今天陪同中泰花園廣場都更案受害者代表舉行記者會，呼籲都市更新條例修法納入排黑條款，保障居住正義。對此，營建署表示，現行組織犯罪防制條例有相關規範。



黃國昌在時代力量立法院黨團舉行的「縱容都更犯罪集團．居住正義誰來保障」記者會上質疑，中泰花園廣場都更案今年1月就判決有罪確定，結果迄今無人坐牢，有的直到昨天才到案，有的行蹤不明，有的甚至易科罰金了事還在參選議員。



他指出，好的都更可以提升居住品質，改善市容，但是在一些個案脈絡中，卻看到不肖財團和建商透過勾結黑道，對無辜住戶採取脅迫手段，都更犯罪集團橫行。



黃國昌說，「合法住戶在都更過程中，生活在恐懼、逼迫、擔心的情況下，是台灣作為一個法治國家的恥辱。」都更法制應納入排黑條款，確實保障居住正義。



與會律師林永頌表示，不肖建商雖然判刑，還是取得都更利益，這是非常不合理的事情。都更條例修法時應該把排黑條款納入，讓違法建商不得獲得都更利益。



記者會上，多位中泰花園廣場都更案受害者代表現身發聲，控訴受害經過。其中，被害人張先生說，黑衣人不斷出現並逼他說服其他人賣房，遭拒後就製造假債權，結果造成房子被拍賣掉，他卻一毛錢都拿不到，其他住戶在心生畏懼下簽約。



法務部國會聯絡組科長唐世洲表示，會將會中意見帶回，請相關辦案機關參考。



內政部營建署都市更新組長王武聰指出，大部分的都更案可能是好的。此外，現行組織犯罪防制條例在第3條中也已把包括都市更新的部分納入規範。（編輯：張均懋）1070907