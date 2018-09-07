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年底選戰開跑 保訓會提醒公務人員行政中立

發稿時間：2018/09/07 14:52

最新更新：2018/09/07 14:52

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（中央社記者李淑華台北7日電）因應年底九合一選舉，保訓會今天表示，今年特別規劃一系列的行政中立宣導活動，運用多元宣導管道，普及宣導覆蓋率，並提醒公務人員遵守行政中立。

保訓會發佈新聞稿指出，因應107年地方公職人員選舉，今年特別規劃一系列的行政中立宣導活動，除繼續請全國各機關(構)學校透過跑馬燈、LED電視牆播放宣導標語及動畫影片外，並製作行政中立懶人包、實務案例宣導手冊、宣導海報及告示說明等相關宣導品，運用多元宣導管道，普及宣導覆蓋率，提醒各界遵守行政中立。

保訓會指出，公務人員執行職務時，應該嚴守行政中立，不可以對任何團體或個人予以差別待遇，上班或勤務時間，不可以從事政黨或其他政治團體的活動。

保訓會透過行政中立懶人包、實務案例宣導手冊，使用淺顯易懂的文字，搭配活潑有趣的插圖，傳達公務人員行政中立法的主要精神及概念。

此外，保訓會為了鼓勵公務人員上網學習行政中立數位課程，特別舉辦行政中立數位學習隨機抽獎活動，只要於11月底前登入公務人力發展學院數位學習網站「e等公務園+學習平臺」，進入「文官e學苑」加盟專區，完成指定行政中立數位學習課程，且測驗成績達90分以上，即有機會抽中行政中立相關宣導品，包括行動電源、隨身碟及文具包等，期望透過寓教於樂的方式，加強宣導公務人員行政中立觀念。（編輯：林沂鋒）1070907

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