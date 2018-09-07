全國農業會議 蔡總統：要讓農民退休有保

（中央社記者楊淑閔台北7日電）「第六次全國農業會議」今天開幕。總統蔡英文今天表示，這2年來農委會推動多項措施，讓農業永續發展；但農保沒有老年給付，未來要規劃讓農民退休有保。



今、明兩天在國際會議中心召開的「第六次全國農業會議」，今天開幕，蔡總統於會中做出以上表示。



蔡總統指出，1982到2003年曾5度召開全國農業會議，彙集的共識、結論都成為施政重點，離上次召開已15年，台灣已有很大變遷，包含氣候變遷、缺工、高齡化、生產安全、環境永續等議題，為讓產業升級、農民收益提高、食安、農業永續發展，再次召開會議，期望產官學研共同擘劃下一階段的藍圖。



蔡總統肯定農委會近2年來推動的政策。她說，計有三個面向，首先是施行農民健康保險、農民職業災害保險、農業天災保險等制度，經由修法讓農友加入農保，今年11月起開辦農民職業災害保險，繳一點費用，就可以減少務農時的風險。



蔡總統還舉例以8月23日起的致災豪雨為例，已有130件投保保單獲得超過新台幣3000萬元的理賠，降低農民損失。



針對跟農民、農業有關的保險制度方面，蔡總統特別指出，接下來希望透過專法跟設立基金，全面推動農業保險，降低農民看天吃飯的辛苦。她特別提及「農保沒有老農給付的項目」，所以政府用發放老農津貼的方式替代。



蔡總統強調，老農津貼對農民安養晚年的需求還是不足，希望與會者對規劃農民退休的制度推出建言，讓農民退休之後的生活更有保障。



其次，蔡總統也肯定農委會推動對地綠色環境給付計畫，推進更多友善環境農法落實、提高農民收益；並盤查農地，嚇阻農地上新增違章工廠，以利永續發展。



第三是水資源部分，完成農田水利會的改制，讓37萬公頃非灌區的農田納入管理，以利未來落實排灌分離，確保灌溉水質的安全。



此外，蔡總統也肯定農委會擴大成立87團農業人力團，超過2000人投入農事，未來導入機器、農事服務業，補充農業人力；以及10年要輔導3萬名青農從農；並運用需求帶動供給，讓國軍副食採購3章及全國中小學學校午餐採用4章1Q食材，吃得安全健康。



因應2天會期，農委會從4月開始，在各地方辦理「草根會議」，歸納出「安全」、「永續」、「前瞻」及「幸福」4項分組討論議題，今天分組討論後，8日議程再做確認，將作為未來施政藍圖之用。（編輯：陳怡璇）1070907