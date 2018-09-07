救國團重申 非國民黨附隨組織

（中央社記者余曉涵台北7日電）救國團今天表示，過去工總、商總等主要幹部大多具國民黨籍，都曾到中國國民黨中常會報告，接受國民黨政策指導，但都不被認為是附隨組織，同理救國團也不應被認為是附隨組織。



媒體報導，黨產會委員昨天表示，當年國民黨總裁蔣介石在中常會上已明確指示，「救國團在黨內為本黨最重要的青運機構」。



對此，救國團今天聲明回應，當年全文是「中國青年反共救國團，在社會為國防部所屬單位之一，在黨內為本黨最重要青運機構」，顯示救國團是隸屬國防部的政府組織，除非黨產會也認為國防部是國民黨的附隨組織，才能認定救國團是附隨組織。



救國團表示，最高法院於民國105年已判決確認救國團在民國41年至58年間為政府機構，具有既判力，而政府機構當然不是附隨組織。



救國團說，救國團成立初期，台海兩岸分治的政府仍然處在敵對狀態，戰爭情況還在持續。這段期間的確還數度爆發軍事衝突，這時，國家總動員愈能深入社會各界，能量就愈大，所以執政黨的動員是全面性的，救國團顯然就是因為承負青年動員，而被寄予厚望。



救國團強調，救國團跟農會、工會、工商業團體及婦女團體等社會組織一樣，都是動員的對象，都不是國民黨的隸屬機構。



救國團說，當時的工總、商總、漁會、農會、各級工會等主要幹部，甚至學校校長，多具有國民黨籍，且參與例行黨務活動，重要的社會組織也都曾經至中國國民黨的中常會報告，接受國民黨政策指導，但是，他們都不是國民黨的附隨組織。



救國團指出，同樣的，救國團部分人員個人具有黨籍，或與國民黨有聯繫，都不能作為救國團是否為國民黨附隨組織的判斷基準。（編輯：翁翠萍）1070907