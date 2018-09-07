/ | 手機版 |
取得APP
| 中文新聞 | Focus Taiwan | Español | フォーカス台湾 | 商情 | 出版品 | 客戶頻道 | 影像空間 | 設為首頁
搜尋
關鍵字： 亞培安素 范巽綠大谷翔平北海道
>rss

鄭文燦新書發表會 蘇貞昌暗喻未來的行政院長

發稿時間：2018/09/07 16:17

最新更新：2018/09/07 16:47

字級： 字級縮小字級放大

轉寄
列印
桃園市長鄭文燦7日在台北出席「鄭文燦模式：超越對立．翻轉桃園」新書發表會，分享施政心路歷程。中央社記者謝佳璋攝　107年9月7日桃園市長鄭文燦7日在台北出席「鄭文燦模式：超越對立．翻轉桃園」新書發表會，分享施政心路歷程。中央社記者謝佳璋攝　107年9月7日

（中央社記者陳俊華台北7日電）桃園市長鄭文燦今天舉辦新書發表會，前行政院長蘇貞昌出席力挺，還開玩笑地暗喻鄭文燦是「未來的」行政院長，引起現場哄堂大笑。

鄭文燦下午在台北市舉辦「鄭文燦模式」新書發表會，行政院長賴清德、文化部長鄭麗君、民進黨新北市長參選人蘇貞昌，及民進黨立委鄭運鵬、鄭寶清、陳賴素美、蔣絜安等都到場力挺。

會中發言順序，原本依序為鄭文燦、鄭麗君、蘇貞昌、賴清德，蘇貞昌說，在賴清德堅持下，改為鄭文燦、鄭麗君、賴清德最後才是他。

蘇貞昌說，看來發言安排，是從當行政院長的時間來排，「當過的在最後面，現任的在中間，未來的在前面」，說完後現場也哄堂大笑。

鄭文燦致詞時表示，台灣社會有很多優點，不要因為不必要的政治對立給淹沒掉，所以他當市長第一天，就希望把教條、誘惑、壓力放到一邊，「怎樣當好市長」，是他唯一的考慮，要有市長高度、有遠見、魄力，也要從市民角度，才能貼近民意。

他說，桃園的族群、文化多樣，城鄉間也有落差，就是台灣的縮影，當他接近每個市民時，心中想著就是市民心裡有的願望，能不能夠替市民完成，當市民對他說「市長，我投這票很有價值」，就是他最大的成就。

鄭文燦說，「鄭文燦模式」如果有價值，應該讓台灣多元當中，有一種包容與一種願望，每件事情都盡量讓每方面的價值展現，雖沒有辦法一百分，只能求最大程度的共識，這就是為什麼桃園能夠往前走、不吵架，在府會運作、地方問題上，就是採取這樣做法。

鄭文燦說，將捐出新書版稅，支持更多公益活動。

蘇貞昌表示，鄭文燦功夫好，不只是聰明、記性好，還可以適合任何人，「任何人到他面前都沒脾氣」，心情都會好轉，鄭文燦有讓人無法拒絕的本事；政治需要的領導人，需要有能把不同意見、個性的人「桶箍」的本事，地方首長就要有這種能力。

蘇貞昌說，鄭文燦的辛苦已經樹立一個模式，但大家只看到成功的模式。總統蔡英文是用「驚奇」兩個字來形容鄭文燦當選桃園市長，當時雖不被看好，但還是當選了，現在正在選舉，如果民調有差距的，都以「鄭文燦模式」應對，來證實民調公司不準確。（編輯：蘇龍麒）1070907

行政院長賴清德（右3）、文化部長鄭麗君（右）、民進黨新北市長參選人蘇貞昌（左3）等人7日出席桃園市長鄭文燦（中）在台北舉辦的「鄭文燦模式：超越對立．翻轉桃園」新書發表會並合影。中央社記者謝佳璋攝　107年9月7日行政院長賴清德（右3）、文化部長鄭麗君（右）、民進黨新北市長參選人蘇貞昌（左3）等人7日出席桃園市長鄭文燦（中）在台北舉辦的「鄭文燦模式：超越對立．翻轉桃園」新書發表會並合影。中央社記者謝佳璋攝　107年9月7日
桃園市長鄭文燦（左2）7日在台北出席新書「鄭文燦模式：超越對立．翻轉桃園」發表會，行政院長賴清德（右2）、民進黨新北市長參選人蘇貞昌（左）等人現身力挺。中央社記者謝佳璋攝　107年9月7日桃園市長鄭文燦（左2）7日在台北出席新書「鄭文燦模式：超越對立．翻轉桃園」發表會，行政院長賴清德（右2）、民進黨新北市長參選人蘇貞昌（左）等人現身力挺。中央社記者謝佳璋攝　107年9月7日
fb_fanpage這裡有個好粉絲團，需要你關注！ 來這裡追蹤更多好新聞
中央社新聞粉絲團
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
加入line@
一手新聞APP下載_android
一手新聞APP下載_ios
     一手新聞APP         LINE@

對此新聞評分：

Facebook
想看更多好新聞 按讚加入中央社新聞粉絲團
轉寄
列印
其他政治新聞
其他重點新聞
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

雅加達亞運絢麗煙火中閉幕

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨災情慘重 國軍投入救災

豪雨侵台 各地災情直擊

豪雨侵台 各地災情直擊

中央社新聞粉絲團
新聞圖輯新聞圖輯
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
雅加達亞運絢麗煙火中閉幕
中央社新聞粉絲團
手機版

手機版

iPhone

iPhone

Android

Android

iPad

iPad

日文電腦

日文電腦

Englishmobile

English
mobile

EnglishiPhone

English
iPhone

EnglishiPhone

English
Android

money

財經
iPhone

money

財經
Android

關於中央社 | 簡介 | 企業識別 | 公開資訊 | 組織架構 | 產品與服務 | 聯絡資訊 | 設置條例摘要 | 隱私權聲明 | FAQ 客服專線：0800-256-688 週一至週五 9:00-12:00；13:30-17:00 | 客服信箱：services@mail.cna.com.tw
TOP