鄭文燦新書發表會 蘇貞昌暗喻未來的行政院長

桃園市長鄭文燦7日在台北出席「鄭文燦模式：超越對立．翻轉桃園」新書發表會，分享施政心路歷程。中央社記者謝佳璋攝 107年9月7日

（中央社記者陳俊華台北7日電）桃園市長鄭文燦今天舉辦新書發表會，前行政院長蘇貞昌出席力挺，還開玩笑地暗喻鄭文燦是「未來的」行政院長，引起現場哄堂大笑。



鄭文燦下午在台北市舉辦「鄭文燦模式」新書發表會，行政院長賴清德、文化部長鄭麗君、民進黨新北市長參選人蘇貞昌，及民進黨立委鄭運鵬、鄭寶清、陳賴素美、蔣絜安等都到場力挺。



會中發言順序，原本依序為鄭文燦、鄭麗君、蘇貞昌、賴清德，蘇貞昌說，在賴清德堅持下，改為鄭文燦、鄭麗君、賴清德最後才是他。



蘇貞昌說，看來發言安排，是從當行政院長的時間來排，「當過的在最後面，現任的在中間，未來的在前面」，說完後現場也哄堂大笑。



鄭文燦致詞時表示，台灣社會有很多優點，不要因為不必要的政治對立給淹沒掉，所以他當市長第一天，就希望把教條、誘惑、壓力放到一邊，「怎樣當好市長」，是他唯一的考慮，要有市長高度、有遠見、魄力，也要從市民角度，才能貼近民意。



他說，桃園的族群、文化多樣，城鄉間也有落差，就是台灣的縮影，當他接近每個市民時，心中想著就是市民心裡有的願望，能不能夠替市民完成，當市民對他說「市長，我投這票很有價值」，就是他最大的成就。



鄭文燦說，「鄭文燦模式」如果有價值，應該讓台灣多元當中，有一種包容與一種願望，每件事情都盡量讓每方面的價值展現，雖沒有辦法一百分，只能求最大程度的共識，這就是為什麼桃園能夠往前走、不吵架，在府會運作、地方問題上，就是採取這樣做法。



鄭文燦說，將捐出新書版稅，支持更多公益活動。



蘇貞昌表示，鄭文燦功夫好，不只是聰明、記性好，還可以適合任何人，「任何人到他面前都沒脾氣」，心情都會好轉，鄭文燦有讓人無法拒絕的本事；政治需要的領導人，需要有能把不同意見、個性的人「桶箍」的本事，地方首長就要有這種能力。



蘇貞昌說，鄭文燦的辛苦已經樹立一個模式，但大家只看到成功的模式。總統蔡英文是用「驚奇」兩個字來形容鄭文燦當選桃園市長，當時雖不被看好，但還是當選了，現在正在選舉，如果民調有差距的，都以「鄭文燦模式」應對，來證實民調公司不準確。（編輯：蘇龍麒）1070907





行政院長賴清德（右3）、文化部長鄭麗君（右）、民進黨新北市長參選人蘇貞昌（左3）等人7日出席桃園市長鄭文燦（中）在台北舉辦的「鄭文燦模式：超越對立．翻轉桃園」新書發表會並合影。中央社記者謝佳璋攝 107年9月7日