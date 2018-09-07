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鄭文燦新書發表 賴清德：像張無忌武功高強

發稿時間：2018/09/07 17:05

最新更新：2018/09/07 17:37

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行政院長賴清德（圖）7日出席「鄭文燦模式：超越對立．翻轉桃園」新書發表會，分享對桃園市長鄭文燦的觀察和認識。中央社記者謝佳璋攝　107年9月7日行政院長賴清德（圖）7日出席「鄭文燦模式：超越對立．翻轉桃園」新書發表會，分享對桃園市長鄭文燦的觀察和認識。中央社記者謝佳璋攝　107年9月7日

（中央社記者陳俊華台北7日電）行政院長賴清德今天說，桃園市長鄭文燦就像是金庸武俠小說中的張無忌武功高強，更像張無忌團結中原一樣，到桃園團結民進黨與在野，未來台灣政治模式「應該就是鄭文燦模式」。

鄭文燦下午在台北市舉行「鄭文燦模式」新書發表會，行政院長賴清德、文化部長鄭麗君、民進黨新北市長參選人蘇貞昌，及民進黨立委鄭運鵬、鄭寶清、陳賴素美、蔣絜安等都到場力挺。

賴清德致詞時表示，他覺得鄭文燦很像金庸武俠小說「倚天屠龍記」的男主角張無忌，張無忌是奇遇最多的，且武功高強、鄭文燦也是。鄭文燦從台大電機系到台大社會系，經歷野百合學運洗禮，就像張無忌掉到深淵，學到九陽真經一樣；後來鄭文燦又師從蘇貞昌，學到乾坤大挪移，再跟著身兼民進黨主席的總統蔡英文，把張三豐太極拳武功都學到。

他說，在小說中原本明教四分五裂將要瓦解，張無忌出現沒多久後，就團結明教、還團結中原，就像鄭文燦到桃園後，團結民進黨，「今天桃園立委都出席了」，即便是桃園的在野黨、無黨籍也都團結起來，鄭文燦具備多元、尊重、包容的精神，未來台灣政治模式、解決台灣問題的模式，「應該就是鄭文燦模式」，

賴清德說，很多故事中的女主角都愛張無忌，但張無忌只愛一個人，張無忌最後選擇趙敏，就像鄭文燦選擇林俞汝（鄭文燦妻子）。

他表示，用一句廣告詞形容鄭文燦，就是「好用、耐操、又省油」，幕僚對鄭文燦的評價則是「通情達理又體貼」；他當行政院長後看鄭文燦，就兩個字「厲害」。鄭文燦向中央要預算時，「會講成是他在幫你，你不幫忙不行」，真的很難拒絕，所以桃園鐵路地下化、機場捷運延伸中壢等都要支持。

鄭麗君則說，在野百合時期就認識鄭文燦，至今已超過30年，鄭文燦是野百合學運決策小組召集人，要廣納各校、整合意見，重要原則是「和平對話」，並一一說服廣場上每個人，「包括我」，當時就展現鄭文燦的人格特質，溝通、整合共識的精神。

她表示，從她擔任文化部長的第一天，鄭文燦就打電話找她談桃園的文化願景，這兩年規劃音樂劇場、美術館，在地方執政展現新思維，她身為野百合世代學妹，「我覺得很光榮」。她要大膽預測，「鄭文燦模式」是台灣未來的政治模式，台灣民主要走向參與式、協商式、共識型，期許野百合世代繼續努力，「相信文燦兄體重可能增加，初衷不會改變」。（編輯：林沂鋒）1070907

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